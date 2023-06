”Au efectuat lovituri, lovituri cu rachete, asupra taberelor noastre din spate. Un număr foarte mare dintre luptătorii noştri au fost ucişi", a declarat Evgheni Prigojin într-un mesaj audio difuzat de serviciul său de presă în care promite că va "răspunde" acestor atacuri ordonate, potrivit acestuia, de ministrul rus al Apărării.

Liderul grupării de mercenari a cerut să fie "oprit" comandamentul militar rus, pe care l-a acuzat că a efectuat lovituri mortale asupra taberelor luptătorilor săi."Comitetul de comandă al Grupului Wagner a decis că cei care au responsabilitatea militară a ţării trebuie opriţi", a spus Prigojin în mesajul audio, cerând să nu se opună "rezistenţă" trupelor sale şi afirmând că ministrul Apărării Serghei Şoigu va fi "oprit" .

The drama continues. Prigozhin publishes a video which he claims shows the aftermath of a rocket attack by the Russian ministry of defence on a Wagner camp. “Many of our guys died…We will make a decision how to respond to this evil. The next move is ours” pic.twitter.com/o7l14yVBMX