Departamentul de protecție a mediului al orașului New York a adoptat o serie de reguli care îi pun în dificultate pe deținătorii celebrelor pizzerii din oraș. Astfel, noile măsuri i-ar putea obliga pe deținătorii de localuri unde mâncarea este gătită prin metoda coacerii în cuptoare care folosesc cărbuni și lemne de foc să reducă emisiile de carbon cu 75%.

"Toți new yorkezii merită să respire un aer curat și sănătos, iar cuptoarele care funcționează pe bază de cărbuni sunt printre cei mai mari contribuitori la poluarea care se înregistrează în cartierele cu o calitate scăzută a aerului", a transmis un reprezentant al Departamentului de protecție a mediului din New York, conform New York Post.

Această măsură i-ar putea obliga pe patronii de pizzerii, locații unde se folosesc aproape exclusiv astfel de cuptoare, să cumpere aparate de control al emisiilor care sunt destul scumpe, de altfel.

Astfel, sursa citată notează faptul că un patron al unei pizzerii din Brooklyn și-a cumpărat un astfel de aparat contra sumei de 20.000 de dolari, în așteptarea noii măsuri luate de municipalitate.

"Da, este o cheltuială uriașă! Și nu este vorba doar despre suma pe care o presupune instalarea acesteia, ci și despre mentenanță", a comentat de asemenea Paul Giannone, patronul pizzeriei Paul Gee din Greenpoint.

De asemenea, alți proprietari ai unor astfel de pizzerii și restaurante s-au plâns și de faptul că, pe lângă costurile pe care trebuie să le suporte, inclusiv produsele în sine ar avea de suferit, gustul acestora nemaifiind același în absența unei astfel de metode de coacere și preparare.

Nu în ultimul rând, contestatarii măsurii, cărora li s-a alăturat de altfel și Elon Musk, spun că o astfel de măsură nu ar avea absolut niciun fel de impact asupra mediului.

Sursa foto: Shutterstock / Ryzhkov Oleksandr

