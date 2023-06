Din 28 iunie, milioane de sud-coreeni au întinerit brusc, odată cu intrarea în vigoare a unei legi ce prevede ca vârstele tuturor cetățenilor să fie standardizate. Până acum, locuitorii țării asiatice își calculau vârsta într-un mod cu totul diferit față de restul lumii.

Sud-coreenii au două sau chiar trei vârste: una ”internațională”, calculată la fel cum facem și în România, una ”coreeană” și una ”calendaristică”. Sună complicat? Așa și este, și de aceea legislativul de la Seul a decis ca țara să folosească același model ca restul lumii, începând din 28 iunie, scrie CNN.

În Coreea de Sud, vârsta este calculată, în mod tradițional, ca și cum persoana avea un an în momentul nașterii, la care se adaugă un an la fiecare 1 ianuarie. Astfel, un bebeluș nu are o zi, ci un an și o zi. Astfel s-a ajuns la situații în care diferența între vârsta ”internațională” și cea ”coreeană” să fie și de 2 ani.

Vârsta ”calendaristică” este un compromis și se calculează ca diferența în ani între anul curent și anul nașterii (eliminând vârsta de un la naștere). De exemplu, dacă cineva s-a născut în anul 1990 și este anul 2022, acea persoană are 32 de ani. Conform acestui sistem, toți coreenii împlinesc un an în plus la începutul anului, indiferent de ziua nașterii lor.

Majoritatea cetățenilor din Coreea de Sud folosesc în viața de zi cu zi varianta tradițională, dar în acte și în relația cu instituțiile oficiale, pe cea internațională. Vârsta calendaristică e folosită pentru calculul vârstei legale pentru consumul de alcool, țigări – și pentru serviciul militar. Legea care a intrat acum în vigoare va generaliza însă utilizarea vârstei internaționale – așa că sud-coreenii au întinerit cu un an sau doi practic peste noapte.

Sursa foto: Unsplash

