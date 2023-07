Republica Moldova a prins doi spioni ruși și a destructurat o rețea

Directorul Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova (SIS), Alexandru Musteaţa, a anunţat destructurarea unei reţele de spionaj care acţiona în detrimentul Republicii Moldova, notează Agerpres.

Serviciul de Informaţii şi Securitate, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), au trimis în instanţa de judecată un dosar penal pentru trădare de patrie şi spionaj vizând doi agenţi ai Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB).



Potrivit şefului SIS, începând cu anul 2020, cetăţenii ruşi Iurii G. şi Vadim I. au fost antrenaţi în organizarea unor activităţi duşmănoase împotriva securităţii Republicii Moldova şi a cetăţenilor săi. Ce doi, sub comanda FSB, identificau şi recrutau cetăţeni ai Republicii Moldova, astfel construind o reţea de agentură.



''Activitatea cetăţenilor ruşi şi ai reţelei de agentură a fost orientată spre influenţarea proceselor social-politice ale Republicii Moldova în interesul Federaţiei Ruse. Totodată, spre menţinerea dependenţei Republicii Moldova faţă de Rusia, cei doi au realizat operaţiuni informaţionale pentru modelarea opiniei publice'', a declarat Alexandru Musteaţa.



''În cei doi ani în care s-a documentat activitatea reţelei de agentură, aceştia au colectat date şi informaţii cu caracter social-politic în special despre intenţiile şi planurile legislative, informaţii compromiţătoare în privinţa liderilor politici şi actorilor politici şi au organizat proiecte informaţionale tenebroase, precum campanii în mediul virtual, prin intermediul mai multor platforme de social-media, cu un accent major pe reţeaua Telegram, aceasta fiind platforma pe care se distribuie cele mai multe informaţii false'', a detaliat şeful SIS.



De asemenea, după 24 februarie 2022, grupul respectiv a comis infracţiuni sub drapel străin şi a recrutat cetăţeni cu scopul participării sau provocării de acte violente. În proces a fost documentată şi activitate de creare a canalelor de transfer a mijloacelor financiare din Federaţia Rusă către Republica Moldova, în scopul finanţării operaţiunilor subversive contra intereselor şi securităţii statului moldovean.



În acest sens, unul dintre agenţii recrutaţi de către Iurie G. şi Vadim I. avea sarcina de a identifica şi asigura astfel de canale financiare, de a acorda suport logistic conex proiectelor comandate şi finanţate de către FSB, dar şi de a recruta alţi cetăţeni ai Republicii Moldova. Printre canalele de transfer ilegal de fonduri au fost documentate transferul prin intermediul cripto-valutei, dar şi prin intermediul aşa-numitului sistem Hawala, implicând case de schimb valutar. În total, în 2021, din Federaţia Rusă în Republica Moldova, doar prin aceste canale a fost transferată o sumă de circa 500.000 dolari, bani utilizaţi în implementarea activităţii ilegale descrise. Agentul respectiv, cetăţean al Republicii Moldova, a fost recrutat în bază de cointeresare materială, începând cu anul 2021. Acesta se află în arest şi este acuzat de comiterea infracţiunii de trădare de patrie, fiind pasibil de pedeapsă penală cu închisoare de la 12 la 20 de ani.



Urmărirea penală continuă şi Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Procuratura pentru combaterea criminalităţii organizate şi cazuri speciale vor reveni cu detalii pe parcursul acesteia.



Persoanele acuzate de săvârşirea unei infracţiuni sunt prezumate nevinovate până când vinovăţia lor este constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă, a reamintit Musteaţa.



Potrivit platformei deschide.md, Vadim I., identificat drept Vadim Iurcenco, este adjunctul lui Igor Dodon în cadrul Uniunii de Afaceri Moldo-Ruse. Anterior, RISE Project Moldova a scris, citând surse din cadrul serviciilor speciale, că acesta este un "agent" al FSB sau apd-ist (abrevierea expresiei "aparatul personalului detaşat"), aşa cum sunt numiţi ofiţerii serviciilor de securitate care sunt ataşaţi unei persoane sau organizaţii, pentru a executa controlul din partea serviciilor speciale.



Iurcenco are 40 de ani, a ocupat diferite funcţii, de la specialist până la adjunctul directorului în instituţii ruse de stat precum Serviciul Federal al Penitenciarelor, întreprinderi din cadrul holdingului "Rostec" (înfiinţat de preşedintele rus, Vladimir Putin), precum şi corporaţia Inter RAO EES (proprietara Centralei de la Cuciurgan din Transnistria) şi compania rusă controlată de stat "MRSK Centru".



În ce-l priveşte pe Iurii G. (Gudilin), acesta este cunoscut ca unul dintre consultanţii ruşi care i-au ajutat pe socialiştii moldoveni în mai multe campanii electorale, inclusiv cea prezidenţială din 2020. Ca şi Iurcenco, Gudilin a activat anterior în cadrul "MRSK Centru".



Gudilin este considerat de SUA drept ofiţer FSB. În luna octombrie 2022, Iurii Gudilin şi alţi doi "polit-tehnologi", Olga Grak şi Leonid Gonin, au fost incluşi pe lista sancţiunilor SUA pentru implicarea în operaţiunile Kremlinului în Republica Moldova. În mod special, este vorba de tentativa de a influenţa rezultatul alegerilor din 2020 şi 2021.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: