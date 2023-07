Joe Biden vrea să trimită Ucrainei rachete cu rază mai lungă de acțiune

Preşedintele american Joe Biden a declarat că ia în considerare autorizarea transportului către Ucraina a unor rachete ATACMS cu rază mai lungă de acţiune, pe care Kievul le solicită să-şi consolideze contraofensiva împotriva Rusiei, transmite agenția EFE, citată de Agerpres.

Întrebat dacă are în vedere posibilitatea de a trimite acest tip de armă, Biden a răspuns afirmativ.



"Dar (ucrainenii) au deja echivalentul (rachetelor tactice) ATACMS. Ceea ce avem nevoie cel mai mult sunt obuzele de artilerie, iar acestea sunt insuficiente. Lucrăm la asta", a explicat Biden, înainte de a se îmbarca în Air Force One, pentru a ajunge din Lituania, unde a participat la summitul NATO din 11 şi 12 iulie, în Finlanda, unde preşedintele american are programat joi un summit cu liderii ţărilor nordice (Finlanda, Suedia, Norvegia, Islanda şi Danemarca).



La summitul NATO de la Vilnius, Franţa a anunţat că va furniza Ucrainei rachete cu rază lungă de acţiune SCALP.



SCALP este denumirea franceză a rachetei Storm Shadow, dezvoltată în comun de Franţa şi Regatul Unit şi care are o rază de acţiune de peste 250 de kilometri. Guvernul britanic a anunţat livrarea acestor rachete către Ucraina la începutul lunii mai, de atunci armata ucraineană folosindu-le pentru atacuri asupra unor ţinte ruseşti din spatele liniei frontului.



ATACMS au o rază de acţiune de aproximativ 300 de kilometri, cu câteva zeci de kilometri mai mult decât SCALP şi Storm Shadows.



Statele Unite au trimis deja rachete HIMARS în Ucraina, dar raza de acţiune a acestora este de aproximativ 80 de kilometri, aminteşte EFE.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: