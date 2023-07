Actorul Kevin Spacey, declarat nevinovat în procesul pentru agresiuni sexuale

Actorul american Kevin Spacey a fost declarat nevinovat miercuri, la sfârşitul procesului său de la Londra, în care a fost acuzat de agresiuni sexuale împotriva a patru bărbaţi între 2001 şi 2013, relatează AFP.

După o lună de dezbateri şi după deliberări care au durat 12 ore şi 26 de minute, juraţii de la Southwark Crown Court din Londra l-au declarat pe actorul american - care împlineşte miercuri 64 de ani - nevinovat pentru toate cele nouă capete de acuzare formulate împotriva lui.



La pronunţarea verdictului, actorul din "House of Cards" şi-a şters câteva lacrimi şi le-a mulţumit juraţilor.



De la deschiderea procesului la sfârşitul lunii iunie, Kevin Spacey, care a pledat nevinovat la toate acuzaţiile care i s-au adus, a fost prezentat de către acuzare drept un hărţuitor sexual care şi-a folosit influenţa pentru a agresa bărbaţi tineri.



Actorul, recompensat cu două premii Oscar pentru rolurile sale din "American Beauty" şi "Usual Suspects", a vorbit despre relaţii consensuale şi a afirmat că anumite fapte pur şi simplu au fost inventate de către reclamanţi.



Patru bărbaţi l-au acuzat pe actor de agresiuni sexuale între anii 2001 şi 2013 şi în special începând cu 2004, pe când era director al teatrului londonez Old Vic.



Cea mai gravă acuzaţie împotriva starului este cea a unui bărbat care l-a acuzat că l-a drogat şi a întreţinut cu el relaţii sexuale în timp ce dormea.



Acuzaţiile au apărut în 2017, la începutul mişcării #MeToo, într-un moment în care Kevin Spacey era în culmea gloriei, fiind interpretul principal în serialul de succes al Netflix "House of Cards". În urma acuzaţiilor, el a fost exclus din serial şi din alte proiecte la care urma să participe.



În faţa juriului, actorul s-a prezentat drept un "mare cuceritor", dar a negat orice comportament "violent", "agresiv" sau "dureros".



Acuzat, de asemenea, de agresiuni sexuale în Statele Unite, Kevin Spacey a fost găsit nevinovat anul trecut de un tribunal civil din New York. În 2019, acuzaţiile împotriva sa au fost retrase într-un alt caz.

