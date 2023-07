Cercetătorii germani au reușit să readucă la viață viermi înghețați acum 46.000 de ani în permafrostul din Siberia – în vremuri când pe Pământ încă trăiau oameni de Neanderthal.

Nu este vorba despre clonare, ci chiar despre reînvierea acestor viermi, din specia Panagrolaimus kolymaensis, care au fost descoperiți în permafrost (solul permanent înghețat din Siberia), vii, dar practic congelați. Cercetătorii de la Institutul Max Planck de Biologie și Genetică din Dresda, citați de Time, spun că aceste organisme, denumite nematode, ”pot schimba modul în care definim ce înseamnă a fi viu”.

”Practic, există într-o lume care nu e nici viață, nici moarte”, spune profesorul Teymuras Kurzchalia. El vorbește despre ”criptobioză”, o stare în care metabolismul scade până la un nivel aproape imposibil de detectat. Practic, e vorba de stoparea temporară a vieții. Până acum, această stare a fost identificată la câteva bacterii reanimate după milioane de ani iar în cazul unor organisme mai complexe, la nematode care au înghețat timp de câteva decenii în Antarctica.

Kurzchalia a reușit să reproducă în laborator aceste procese de înghețare și reînviere, tot pe viermi, dar pentru perioade de luni de zile.

FOTO: Alexei V. Tchesunov și Anastasia Shatilovich / Institute of Physicochemical and Biological Problems in Soil Science RAS

Nematodele din Siberia – care au fost aduse de un cercetător rus în buzunar – arată însă că procesul se poate extinde pe zeci de mii de ani. Speciile respective de viermi nici nu mai există, ci au dispărut, la fel ca oamenii de Neanderthal cu care erau contemporane.

Sursa foto: Unsplash

