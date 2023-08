Incident militar serios: Două elicoptere din Belarus au intrat în spațiul aerian NATO

Bielorușii continuă să meargă pe o muchie de cuțit, iar cel mai recent episod are iz de provocare după ce două aparate de zbor din țara lui Lukașenko au pătruns, vreme de câteva minute, în spațiul aerian al NATO. Conform informațiilor din Polonia, un aparat de zbor de tip Mi-8, respectiv un Mi-24 'Hind' de atac au intrat trei kilometri în spațiul său aerian în timpul unui antrenament.

Până în prezent, Belarus a negat existența acestui incident, dar trimișii bieloruși de la Varșovia au fost deja chemați la ordine de autoritățile poloneze. Elicopterele, ambele de origine sovietică, au intrat în spațiul aerian al NATO la joasă înălțime ceea ce le-a făcut greu de depistat, motiv pentru care nu este ușor de spus dacă vorbim de o greșeală sau de o provocare făcută cu bună știință. Incidentul s-a petrecut la limita pădurii Bialowieza.

Experții spun că este greu - chiar și cu niște aparate de zbor mai vechi - să ieși din limitele planului de zbor pentru un ocol în spațiul aerian al unui alt stat. Acest incident se petrece la scurt timp după ce același Lukașenko a transmis Varșoviei că partea poloneză ar trebui să-i mulțumească că i-a ținut în frâu pe mercenarii Wagner care, în caz contrar, ar fi intrat în Polonia. Ca răspuns, atât Polonia cât și Lituania iau în calcul închiderii granițelor cu Belarus.

⚡️The Ministry of Defense of #Poland reported that on Tuesday evening, two Belarusian helicopters conducting exercises near the border violated Polish airspace. pic.twitter.com/t7TU3yvR0o— KyivPost (@KyivPost) August 1, 2023