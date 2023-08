Forţele aeriene ucrainene au anunţat pe canalul lor de Telegram că apărarea antiaeriană ucraineană a distrus 30 din cele 40 de rachete de croazieră şi toate cele 27 de drone Shahed pe care Rusia le-a lansat în cursul nopţii.

"În total, în mai multe valuri de atacuri, începând din seara zilei de 5 august şi până în dimineaţa zilei de 6 august 2023, inamicul a folosit 70 de mijloace de asalt aerian", au anunţat forţele aeriene ucrainene, care au adăugat că Rusia a lansat şi trei rachete hipersonice Kinjal, dar nu au furnizat alte detalii în legătură cu acestea.

It is reported that a Lamborghini car caught fire in #Moscow . pic.twitter.com/XLMjKcD09s — NEXTA (@nexta_tv) August 5, 2023

The #Donetsk National University of Economics and Trade was hit last night. pic.twitter.com/rqGhvy7kyH— NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2023