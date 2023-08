"CosMc's este un concept de restaurant în format mic cu tot ceea ce presupune ADN-ul McDonald's, dar cu propria sa personalitate", a declarat CEO-ul companiei, Chris Kempczinski, conform CNBC.

Brandul va da un nou impuls acestui concept după ce un alt personaj din universul McDonald's, Grimace, a contribuit la revitalizarea companiei anul acesta.

Astfel, în luna iunie, lanțul de fast-food a introdus meniul aniversar Grimace, care includea un milshake de culoare mov.

Acest lucru s-a văzut de altfel și în vânzările companiei, în perioada aprilie-iunie vânzările companiei în SUA crescând cu 10,3%, adică exact în intervalul când tematica Grimace a fost introdusă în piață, conform USA Today.

Cât despre vânzările globale ale lanțului de restaurante în respectiva perioadă, acestea au crescut la rândul lor cu 11,7%.

Revenind la revitalizarea personajului CosMc, publicația Forbes a transmis de asemenea că acest lucru va presupune și prezența tehnologiei, din moment ce aceasta se va potrivi cu personajul, remarcând totodată că mișcarea companiei este și un semnal de nostalgie, având în vedere perioada când a fost creat personajul.

