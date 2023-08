Rusia va echipa noile submarine nucleare cu rachete hipersonice. "Lucrările sunt deja în curs"

"Submarinele nucleare multifuncţionale ale proiectului Iasen-M vor fi echipate în mod obişnuit cu sistemul de rachete Zircon (Ţircon, în rusă n.r.)", a declarat Aleksei Rahmanov, directorul executiv al OSK (Corporaţia Unită de Construcţii de Nave, United Shipbuilding Corporation - USC), pentru RIA.

"Lucrările în această direcţie sunt deja în curs", a precizat el.

Submarinele din clasa Iasen, cunoscute şi sub numele de Proiect 885M, sunt dotate cu rachete de croazieră cu propulsie nucleară, construite pentru a înlocui submarinele nucleare de atac din epoca sovietică ca parte a unui program de a moderniza armata şi flota.

