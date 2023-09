Simona Halep, suspendare de patru ani pentru dopaj. Tenismena poate face apel

''Continui să mă antrenez şi să fac tot ce stă în puterea mea să îmi exonerez numele de aceste acuzaţii false şi să revin pe teren. Intenţionez să fac apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv şi să urmez toate căile legale împotriva companiei care a produs suplimentele alimentare contaminate'', a declarat Halep.

Simona Halep nu va fi văzută pe un teren de tenis, în cadrul unui meci oficial, prea curând. Tenismena constănțeană a fost declarată vinovată de dopaj cu substanța roxadustat. ITIA a făcut anunțul, iar acesta menționează că sentința a fost dată în cadrul unui tribunal independent. În vârstă de 31 de ani și câștigătoare a două titluri de Grand Slam, Halep a încălcat prevederile Tennis Anti-Doping Programme (TADP).

Decizia a fost luată după analizarea a 51 de probe de sânge de către un laborator din Canada, care a verificat pașaportul medical al Simonei Halep. Aceste teste au fost făcute după ce, deja, niște probe de urină prelevate în timpul turneului US Open de anul trecut arătaseră că Halep ar fi consumat roxadustat, o substanță interzisă. Tribunalul independent organizat de Sports Resolutions a audiat mai mulți martori de specialitate în 28-29 iunie, atât din partea ITIA, cât și a lui Halep.

Concret, Halep a fost găsită vinovată de două fapte: consum de roxadustat, dar și consumul unei alte substanțe și neregularități în probele de sânge culese pe parcursul anului competițional 2022. Tribunalul a acceptat teoria Simonei, anume că ar fi ingerat din greșeală roxadustat, dar substanța ar fi fost prea mare - conform comunicatului ITIA - ca să poată fi vorba doar de un gest involuntar.

WTA issues statement regarding ruling on Simona Halep:



“It is of the utmost importance for players to be aware of the Tennis Anti-Doping Program rules and to follow them. The Independent Tribunal has made its ruling surrounding Simona’s case and under the TADP, the decision may…— wta (@WTA) September 12, 2023