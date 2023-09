[GALERIE FOTO] ”Comoara” adusă de o sondă NASA de pe asteroidul Bennu. Misiunea a durat 7 ani

La şapte ani de la decolare, sonda Osiris-Rex şi-a îndeplinit misiunea: să livreze omenirii o "comoară", cel mai mare eşantion de asteroid colectat vreodată în spaţiu şi primul colectat de către NASA.

Capsula care conţinea eşantionul, prelevat în 2020 de pe asteroidul Bennu, a aterizat duminică în deşertul Utah din Statele Unite, la capătul unei coborâri finale vertiginoase prin atmosfera terestră, începute la 44.000 km/h.

Coborârea, observată de senzorii militari, urma să fie frânată de două paraşute succesive. NASA nu a confirmat dacă prima a funcţionat, însă cea de-a doua a acţionat bine, permiţând o aterizare uşoară.

"Am auzit 'paraşuta principală desfăşurată', iar eu am izbucnit în lacrimi", a povestit Dante Lauretta, cercetătorul-şef al misiunii, în cadrul unei conferinţe de presă. "Acela a fost momentul în care am ştiut că am reuşit întoarcerea acasă", a adăugat el.

Eşantionul conţine aproximativ 250 de grame de materie, potrivit estimărilor agenţiei spaţiale americane - mult mai mult decât precedentele două eşantioane de asteroid aduse de misiunile japoneze.

Analiza lui Bennu ar trebui să ofere o mai bună înţelegere a formării sistemului solar şi a modului în care Pământul a devenit locuibil.

După aterizare, o echipă a analizat mai întâi capsula la sol pentru a-i verifica starea. Nu s-a constatat nicio deteriorare.

Cu aproximativ patru ore înainte de aterizare, sonda Osiris-Rex eliberase capsula care conţinea eşantionul, la peste 100.000 km de Pământ. Sonda a pornit apoi către un alt asteroid.

NASA plănuieşte o conferinţă de presă pe 11 octombrie pentru a dezvălui primele rezultate.

Cea mai mare parte a eşantionului va fi păstrată pentru a fi studiată de generaţiile viitoare. Circa un sfert va fi folosit imediat pentru experimente, iar o mică parte va fi împărţită cu Japonia şi Canada.

Sursa foto: NASA

