Diesel din Big Apple: Cum a ajuns peste noapte New York-ul să exporte motorină

New York s-a transformat într-un furnizor surpriză de motorină, livrând trei nave în decurs de o săptămână, în contextul în care embargoul impus de Rusia la exporturile de benzină şi motorină i-a trimis pe cumpărători să caute noi furnizori, transmite Bloomberg, conform Agerpres.

Trei nave, Mantaro I, Nord Master şi Sti Queens, au încărcat în ultima săptămână peste un milion de barili de motorină de la terminalul International-Matex amplasat în portul din New York, potrivit calculelor Bloomberg. Asta înseamnă o medie de 41.000 de barili pe zi în luna curentă, cel mai ridicat nivel lunar înregistrat după luna iunie 2020.

În mod normal, New York-ul are o poziţie short pentru motorină şi se bazează pe importurile din Europa şi Canada. Însă, datele furnizate de firma de analiză Kpler arată că, începând din luna iulie, New York-ul a fost exportator net de motorină. Asta a contribuit la diminuarea stocurilor de produse distilate ale regiunii până la al doilea cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată pentru acest moment al anului.

Două dintre navele încărcate recent cu motorină în New York se îndreaptă spre Europa iar nava Sti Queens ar urma să plece peste două săptămâni spre portul Paranagua, Brazilia, arată datele Kpler. Brazilia a fost un important cumpărător de motorină rusească în acest an, făcând trecerea de la volumele provenite de pe coasta Golfului Mexic, unde exporturile de motorină au scăzut luna aceasta din cauza unor lucrări de mentenanţă.

