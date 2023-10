Maia Sandu susține că Prigojin a încercat să o înlăture de la putere

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat într-un interviu publicat vineri de Financial Times că ţara sa a zădărnicit o tentativă a liderului defunct al grupării paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, de a provoca o insurecţie care să o înlăture de la putere.

Potrivit preşedintei Sandu, gruparea Wagner a urzit acel plan de destabilizare a ţării sale la începutul anului, iar în prezent Rusia foloseşte diferite metode pentru a cumpăra voturi înaintea unei serii de alegeri, în special cele prezidenţiale care vor avea loc anul viitor în Republica Moldova, cum ar fi introducerea în această ţară a unor bani din contrabandă sau a unor carduri bancare emise în Dubai, conform Agerpres.ro.



"Informaţia pe care o avem este că a fost un plan pregătit de echipa (lui Prigojin)", ce urmărea să provoace manifestaţii antiguvernamentale care să degenereze în violenţe. "Situaţia este cu adevărat dramatică şi trebuie să ne protejăm", spune Maia Sandu, vorbind despre situaţia actuală.



Oficiali europeni şi americani au avertizat în februarie că Rusia are în plan să înlăture guvernul pro-occidental al Maiei Sandu, iar în martie autorităţile de la Chişinău au anunţat că au arestat un membru al grupării Wagner pe care l-au pus sub acuzare pentru incitare la revoltă.



"Rusia încearcă că crească presiunea pe (Republica) Moldova. Au încercat cu energia şi au eşuat. Au încercat să răstoarne guvernul şi au eşuat. Iar acum încearcă o interferenţă masivă în alegerile noastre, folosind mulţi bani", susţine Maia Sandu.



Ea a cerut Uniunii Europene ca, pe lângă sancţiunile deja impuse oligarhului Ilan Şor, al cărui partid a fost scos în afara legii de autorităţile de la Chişinău, să sancţioneze şi companiile conectate cu acesta sau pe care el le foloseşte pentru a introduce bani în ţară.



"Nu putem juca şah cu ruşii dacă ei poartă mănuşi de box", a justificat Maia Sandu măsurile împotriva opoziţiei pro-ruse.



În Republica Moldova au loc alegeri locale luna viitoare, iar partidul Maiei Sandu are emoţii la acest scrutin în unele zone, inclusiv în capitala Chişinău. Ea susţine că are dovezi conform cărora Rusia va încerca la aceste alegeri să câştige un avans politic în perspectiva alegerilor prezidenţiale de anul viitor şi a celor parlamentare din 2025.



Serviciile secrete moldovene au detectat cel puţin 20 de milioane de euro finanţări ruseşti care au intrat în ţară pentru scopuri politice, iar sumele reale sunt probabil mai mari, mai spune preşedinta.



"Instrumentele pe care (ruşii) le folosesc pentru a introduce bani în ţară sunt foarte diverse. Am văzut pentru un timp că pur şi simplu trimiteau (cetăţeni) moldoveni la Moscova cu avionul prin Armenia. Şi aceste persoane veneau fiecare înapoi cu 10.000 de euro. Iar recent am văzut că aduc carduri, carduri bancare ce au fost emise în Dubai (...), ei pur şi simplu distribuie mii de carduri (...), carduri bancare către oamenii pe care vor să-i mituiască", a continuat Maia Sandu.



Ea le-a cerut liderilor europeni reuniţi săptămâna aceasta la summitul UE în oraşul spaniol Granada să-şi sporească vigilenţa faţă de "finanţările ilegale din Rusia" care trec prin jurisdicţiile lor către Republica Moldova.

