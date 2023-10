"Nu vrem să fim un turn de fildeș". Google deschide un spațiu de evenimente dotat cu cafenea lângă sediul său central

"Am fost întotdeauna centrați pe experiența utilizatorilor Google și a prietenilor acestora. Dar acest proiect a fost conceput în mod special pentru publicul larg", a declarat Scott Foster, director al departamentului care se ocupă de real estate în cadrul Google, transmite cnbc.

Deschiderea noului centru vine la doi ani după ce Google a deschis primul său magazin în New York, în cartierul Chelsea.

Cât privește noua "Experiență a vizitatorilor", deschisă lângă sediul central al companiei, cei care vin aici vor putea găsi, printre altele, sandviciuri, supe și deserturi de la producătorii locali.

The 10,000-square-foot visitor experience includes a huddle space, cafe, and Google's first West Coast brick-and-mortar store. Here's a look. https://t.co/SgWlkyPDxh— ABC7 News (@abc7newsbayarea) October 12, 2023