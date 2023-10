Prietenia lui Orban cu Putin îngrijorează țările NATO. Budapesta: Nu ambasadorul american stabilește politica externă a Ungariei

Premierul naţionalist Viktor Orban s-a întâlnit marţi la Beijing în marja Forumului internaţional "O centura, un drum" (Belt and Road) cu preşedintele rus Vladimir Putin, devenit un paria pentru occidentali după ce Rusia a invadat Ucraina la ordinul său.

Acesta a fost subiectul principal al întâlnirii, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al ambasadei SUA la Budapesta. Suedia, candidată pentru primirea în Alianţa Nord-Atlantică, a fost de asemenea prezentă.

"Suntem cu toţii îngrijoraţi că premierul ungar se întâlneşte cu preşedintele Putin, în timp ce Rusia duce un război de agresiune împotriva Ucrainei", a declarat ambasadorul american în Ungaria, David Pressman, intervievat de Radio Free Europe.

"Este îngrijorător faptul că Ungaria a ales să coopereze" cu Kremlinul în acest mod, a apreciat el, denunţând de asemenea utilizarea de către Viktor Orban a sintagmei "operaţiune militară" referitor la războiul Rusiei în Ucraina, aşa cum îşi numeşte Kremlinul invazia în ţara vecină.

Hungary's NATO allies condemned Viktor Orban for his meeting with Vladimir Putin this week, laying bare widening divisions over Budapest's ties with Moscow https://t.co/rnj9K4SWKM— Bloomberg (@business) October 19, 2023