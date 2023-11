Președintele Lituaniei cere aducerea cât mai rapidă de trupe germane pe teritoriul țării sale

Preşedintele lituanian Gitanas Nauseda s-a pronunţat în favoarea unei desfăşurări mai rapide pe teritoriul Lituaniei a unei brigăzi a armatei germane, informează agenția germană DPA, citată de Agerpres.

Într-un interviu difuzat de televiziunea lituaniană, Nauseda a spus că, în timpul unei vizite întreprinse luni la Berlin, el a discutat cu preşedintele german Frank-Walter Steinmeier cu privire la "accelerarea şi scurtarea procesului cât de mult posibil".



"Timpul nu este un factor care lucrează în favoarea noastră", a declarat el.



"Noi am discutat despre 2027, însă eu am spus că Lituania a decis să construiască infrastructura militară înainte de sfârşitul lui 2026. Dacă partea germană vede oportunităţi în accelerarea acestui proces şi mai mult, noi salutăm acest lucru", a subliniat preşedintele acestei ţări membre a Uniunii Europene şi NATO.



Ministrul apărării german Boris Pistorius a anunţat recent că o echipă preliminară de comandă a brigăzii va fi în Lituania în al doilea trimestru al lui 2024, iar echipa de desfăşurare - în ultimul trimestru al aceluiaşi an.



Un calendar concret pentru desfăşurarea brigăzii germane ar urma să fie semnat până la sfârşitul acestui an.



Germania doreşte să staţioneze în regim permanent circa 4.000 de soldaţi ai săi în Lituania, ca unitate gata de luptă şi independentă operaţional. Această unitate este menită să răspundă nevoilor de securitate ale Lituaniei, membră NATO ce se învecinează cu exclava rusă Kaliningrad şi cu Belarus, aliatul Rusiei.

Sursa foto: Shutterstock

