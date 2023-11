Moscova agită apele la Chișinău din cauza limbii ruse

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a denunţat o aşa-zisă "strâmtorare a limbii ruse" pe teritoriul Republicii Moldova, în pofida faptului că moldovenii ar avea o atitudine "grijulie şi iubitoare" faţă de cultura rusă. Ea a declarat că 80% dintre moldoveni "ştiu limba rusă şi o folosesc în viaţa de zi cu zi", iar guvernarea de la Chişinău încearcă să-i priveze "de această moştenire", notează Ziarul Naţional din Chişinău, citat de Agerpres.

"Circa 80% din locuitorii Republicii Moldova cunosc limba rusă şi o folosesc în viaţa de zi cu zi. Cetăţenii R. Moldova au o atitudine grijulie faţă de cultura rusă. Eu cred că ei manifestă dragoste faţă de această moştenire, pe care o consideră şi a lor. Un exemplu în acest sens este atitudinea faţă de (poetul rus, Aleksandr) Puşkin, care a locuit pe teritoriul Moldovei moderne aproape trei ani. Din păcate, autorităţile de la Chişinău întreprind toate măsurile pentru a strâmtora rolul limbii ruse în viaţa publică", a declarat Zaharova în cadrul briefingului săptămânal de la Ministerul rus de Externe.



Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a declarat că autorităţile de la Chişinău ar fi redenumit ilegal "limba moldovenească" în "limba română".



Aceasta afirmă că Republica Moldova s-ar "învecina" cu Rusia şi că ar avea "relaţii economice bune" şi o "istorie comună".



"Au rescris-o, au redenumit-o română. Iar acum a venit rândul limbii ruse. După ţările baltice şi Ucraina, Chişinăul recurge la derusificarea Republicii Moldova", a afirmat Maria Zaharova, adăugând că autorităţile moldovene ar face aceasta "pentru a distruge ţara, sub pretextul desfăşurării unor reforme".



"Sub anumite pretexte sunt interzise canalele ruseşti pe teritoriul R. Moldova, sunt blocate site-urile de ştiri ruseşti. Are loc o discriminare pe faţă, din punct de vedere al limbii vorbite", a mai spus ea, adăugând că Moscova monitorizează toate acestea şi raportează organizaţiilor internaţionale.



"Cetăţenii Republicii Moldova vor materiale şi televiziuni ruseşti, deoarece înţeleg că această limbă este şi moştenirea lor", a conchis Zaharova, citată de media de peste Prut.

