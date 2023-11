"Comitetul de selecţie al MotoGP (...) a decis să nu selecteze CryptoDATA RNF pentru sezonul 2024. Abateri repetate şi încălcări ale acordului de participare care afectează imaginea publică a MotoGP au făcut necesară această decizie", au indicat luni organizatorii într-un comunicat, a doua zi după ultima cursă din sezonul 2023. Sâmbătă, echipa RNF a dezminţit zvonurile despre dificultăţi financiare şi o posibilă retragere, apoi luni dimineaţă a anunţat un parteneriat cu un nou sponsor.

Însă decizia autorităţilor pare definitivă. Potrivit comunicatului, "comitetul de selecţie (al MotoGP) va studia candidaturile pentru a alege o nouă echipă independentă care se va alătura grilei la categoria MotoGP în 2024 şi va folosi motociclete Aprilia". Presa a scris că locul de pe grilă al echipei RNF ar putea să fie ocupat de Trackhouse Racing, formație americană co-fondată de artistul Pitbull și fostul pilot Justin Marks care activează în prezent în NASCAR Cup Series. Această mișcare ar avea sens în contextul în care motomondialul ar putea veni pe Flatrock Motorsports Park, circuit aflat în statul Tennessee, nu departe de cartierul general al Trackhouse Racing.

CryptoDATA CEO, Ovidiu Toma, threatens legal action against Dorna for expelling RNF out of the sport. After himself supposedly expelling Razali out of his own team. Ok.



