Putin participă la mega conferința anului. A primit deja 1,5 milioane de întrebări de la ruși

Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, participă joi la un eveniment 2 în 1, la prima sa conferinţă de presă importantă de la începutul războiului din Ucraina, în februarie 2022, pe care o va combina cu faimoasa sa conferinţă-maraton la care va răspunde întrebărilor concetăţenilor săi, transmite agenția EFE, preluat de Agerpres.

Kremlinul a anunţat în ajun că Putin va petrece toată ziua de miercuri "pregătindu-se" pentru evenimentul care de obicei are loc anual, dar care a fost anulat în 2022.



Potrivit televiziunii ruse, care va transmite în direct dublul eveniment, până acum au fost primite peste 1,5 milioane de întrebări, pe care ruşii le trimit prin internet sau prin telefon.



Se aşteaptă ca Putin să aleagă câteva dintre problemele ridicate de cetăţeni şi, de asemenea, să răspundă la întrebările unor reprezentanţi ai presei, care vor fi şi ei prezenţi în sală.



Preşedinţia rusă a subliniat anterior că anul acesta, în ciuda conflictului cu Occidentul, mai mulţi reprezentanţi ai presei occidentale acreditaţi în această ţară vor putea asista la conferinţa lui Putin.



Putin urmează să treacă în revistă situaţia de pe frontul ucrainean, unde trupele ruse au luat iniţiativa de câteva săptămâni, scrie EFE, care adaugă că tocmai lipsa unor succese ale Rusiei în campania sa militară a fost considerată anul trecut drept una dintre cauzele anulării - pentru prima dată în 10 ani - a intervenţiei de sfârşit de an a lui Putin.



În afară de Ucraina, Putin va vorbi despre situaţia internaţională, confruntarea cu Occidentul şi problemele economice, inclusiv măsurile luate de guvernanţii ruşi pentru a face faţă sancţiunilor impuse Moscovei.



Şeful de la Kremlin ar putea vorbi şi despre campania sa electorală, în condiţiile în care şi-a anunţat recent candidatura pentru scrutinul prezidenţial din martie 2024.



Iniţial, era planificat ca Putin să-şi anunţe candidatura tocmai în cadrul conferinţei de presă de joi, aşa cum a făcut-o în 2004, atunci când candida pentru al doilea mandat. Totuşi, de această dată, Putin, aflat la putere din 2000, a profitat de o ceremonie de decorare a personalului militar rus pentru a face mult-aşteptatul anunţ.



Anul acesta, Kremlinul a decis să combine conferinţa de presă cu sesiunea de întrebări şi răspunsuri cu cetăţenii, care obişnuiau să aibă loc în prima şi, respectiv, a doua jumătate a fiecărui an.



În iunie 2021 au avut loc ultimele intervenţii de acest fel ale liderului rus, care a împlinit în octombrie 71 de ani.



Putin a reformat Constituţia în 2020 pentru a putea rămâne la Kremlin două mandate de peste şase ani fiecare, până în 2036, aminteşte EFE.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că sesiunea de joi va începe la ora locală 10:00 (08:00 GMT) şi urmează să dureze circa trei ore. Cu toate acestea, Peskov a menţionat că nu există un termen-limită până la care se va desfăşura evenimentul, ştiut fiind faptul că astfel de conferinţe-maraton ale lui Putin pot dura până la patru ore.



Spre deosebire de conferinţele precedente de sfârşit de an, de această dată nu a existat o procedură oficială de acreditare, iar Kremlinul a trimis invitaţii doar anumitor jurnalişti aleşi pe sprânceană.

