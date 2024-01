Zborul 1282 Alaska Airlines transporta 171 de pasageri și șase membri ai echipajului din Portland, Oregon, către Ontario, California, iar, la scurt timp după decolare, o defecțiune la una dintre ușile de la mijlocul avionului a dus la un eveniment care ar fi putut deveni cu adevărat tragic. Din fericire, nu s-au înregistrat pierderi de vieți, avionul revenind pe Aeroportul Internațional Portland în siguranță, la 35 de minute după decolare.

Ușa a zburat, ducând la depresurizarea avionului și extragerea forțată a mai multor bunuri din cabina pasagerilor. Printre acestea și două telefoane mobile care au fost recuperate, relatează BusinessInsider.

Autoritățile privind siguranța în transport americane au cerut ajutorul publicului pentru a localiza dopul ușii lipsă și alte resturi, pentru a determina cauzele defecțiunii.

În timp ce o componentă a ușii a fost descoperită, pe lângă aceasta, au fost recuperate și două telefoane care au căzut de la o altitudine de aproape 5.000 de metri.

Unul dintre este a scăpat aproape fără zgârieturi, iar indiciul inițial că a aparținut unui pasager pentru cel care l-a găsit a fost acela că telefonul încă era trecut în modul avion.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd— Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024