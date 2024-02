''Sunt 1.000 de tractoare sau maşini agricole'', a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei. El a precizat că aceşti fermieri provin în special din Belgia.

''Dacă iubiţi Pământul, sprijiniţi-i pe cei care îl gestionează'', scria pe un banner, iar un altul avea mesajul ''No farmers, no food''.

Piaţa din faţa Parlamentului European era joi dimineaţă plină de tractoare; unii dintre fermierii prezenţi au aruncat ouă spre sediul legislativului UE.

🚨⚡️🔥Actuellement devant le parlement européen à Bruxelles, les agriculteurs montent des barricades alors que les chefs d'état s'apprêtent à rejoindre les lieux.



In front of the European Parliament, farmers set up barricades as heads of state prepare to join the scene.