Astfel, cunoscuta insulă Sicilia, una dintre regiunile autonome ale Italiei și cea mai mare insulă din Marea Mediterană, care este separată de restul Italiei de strâmtoarea Messina, ar putea fi legată de restul țării printr-un pod a cărui construcție este estimată la 11,6 miliarde de euro, după cum informează timeout.

Practic, odată ce va fi finalizat, podul va fi cel mai lung pod suspendat din lume, cu o lungime de 3,6 kilometri, fiind conceput să reziste unui cutremur de 7,5 grade pe scara Richter, dar și rafalelor de vânt de până la 299 km/h.

Dacă planurile pentru construcția acestuia deja există, o problemă rămâne însă totuși termenul de finalizare, oficialii italieni sugerând că acesta nu va fi terminat până în anul 2030, conform aceleiași surse.

Drept dovadă că proiectul este vechi stau însă și studiile de fezabilitate făcute pentru acesta încă din anul 1965, studii care au costat nu mai puțin de 1,3 miliarde de euro, după cum arăta o analiză CNN de anul trecut.

