Proprietarul Balenciaga și Gucci a înregistrat vânzări și profit în scădere în 2023

Grupul francez de produse de lux Kering a anunţat scăderea vânzărilor şi a profitului net în 2023, avertizând că strategia sa de investiţii va afecta rezultate din acest an pe măsură ce afacerile se vor concentra pe marca principală Gucci, informează AFP, citată de Agerpres.

Kering, care pe lângă Gucci deţine şi mărci precum Yves Saint Laurent, Balenciaga şi Bottega Veneta, a raportat o scădere de 17% a profitului net, până la 2,98 miliarde de euro. Vânzările grupului au scăzut şi ele cu 4%, până la 19,57 miliarde de euro.

În cazul mărcii Gucci, vânzările au scăzut cu 6%, până la 9,9 miliarde de euro, fiind responsabile pentru jumătate din veniturile grupului Kering. La celelalte mărci, vânzările Yves Saint Laurent au scăzut cu 4%, până la 3,18 miliarde de euro, în timp ce la Bottega Veneta au scăzut cu 5%, până la 1,6 miliarde de euro.



"Într-un an dificil pentru grup, ne-am consolidat organizaţia şi am făcut paşi importanţi pentru a creşte vizibilitatea şi exclusivitatea pentru mărcile noastre. Suntem concentraţi pe revitalizarea Gucci, profitând de amestecul său unic de măiestrie, moştenire italiană şi modernitate", a declarat directorul general al grupului Kering, Francois-Henri Pinault.



După ce cheltuielile mari post-pandemie au dus la vânzări excepţionale pentru producătorii de articole de lux pe parcursul a doi ani, în ultimul an consumatorii au început să îşi reducă achiziţiile, în special tinerii şi clientela mai puţin înstărită, care sunt mai vulnerabili la inflaţia crescută.



În ceea ce priveşte perioada următoare, Kering a avertizat că strategia sa de investiţii va afecta profitul operaţional al grupului în 2024. "Într-un context de piaţă care rămâne incert la începutul lui 2024, investiţiile noastre continue în mărcile noastre vor pune presiune asupra rezultatelor noastre pe termen scurt", a spus Pinault.



De asemenea, grupul francez a atras atenţia asupra "actualelor incertitudini economice şi geopolitice".

