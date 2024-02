Lidl face o schimbare majoră în felul în care afișează prețurile produselor în Marea Britanie

Schimbarea vine după un test în două orașe britanice, test pe care Lidl l-a găsit reușit, după cum informează gbnews și este de aștepat să se încheie până la finalul anului 2024.

Conform companiei, măsura va reduce emisiile de carbon și va ajuta la impulsionarea operațiunilor din magazine.

Concret, este vorba despre faptul că etichetele clasice de hârtie vor fi înlocuite de afișaje electronice, ceea ce, transmite retailerul, va reduce consumul de hârtie și cerneală, dar va crește și eficiența angajaților.

Lidl is replacing its paper price tags with electronic shelf labels

To help drive efficiency & staff spending less time manually updating price tags

The change will save over 206 tonnes of carbon annually

The switch follows a successful trial in 35 Lidl stores @retailgazette— David N (@ni17540437) February 15, 2024