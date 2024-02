Cine și-ar fi imaginat o cafea cu aromă de porc? Și mai ales una produsă de Starbucks? Ei bine, ea există și a fost lansată de cunoscutul lanț de cafenele în China, cu ocazia Anului Nou Chinezesc, cunoscut și ca Anul Nou Lunar.

Băutura, care se numește Latte-ul savuros al Anului Abundent, conține sos Dongpo cu aromă de porc înăbușit cu espresso și lapte aburit, dar are și sos suplimentar de porc și carne de piept de porc pentru garnitură, transmite CNN, iar prețul acesteia este de 9.45 dolari.

"Consumul de carne înseamnă prosperitate în noul an" a anunțat compania cu această ocazie pe rețeaua de socializare chineză Weibo.

Țara asiatică este de altfel una dintre principalele piețe ale Starbucks, nu mai puțin de 785 de cafenele fiind deschise sub acest brand anul trecut.

Pork flavored coffee is Starbucks' newest China pitch, marking Lunar New Year https://t.co/whEPuOiRwl— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) February 20, 2024

Cu toate acestea, compania are parte de o competiție puternică pe acest segment de piață în start-up-ul Luckin Coffee, care are nu mai puțin de 13.000 de puncte de desfacere, iar cafeaua pe care o vinde are un preț mult mai redus față de Starbucks.

"Pentru 9.3 dolari, pot să mănânc o porție de porc înăbușit, iar după aceea beau și două latte-uri la Luckin Coffee", a comentat de altfel un internaut pe Weibo.

Starbucks a mai lansat și alte băuturi tematice cu ocazia Anului Nou Chinezesc, printre care un macchiato cu aromă de jujubă și macchiato cu tofu și nucă.

Sursa foto: YouTube / ABC 7 Chicago

