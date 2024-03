„Semnale alarmante pentru Biden”, înainte de prezidențiale: pierde teren în fața lui Trump

Joe Biden pierde teren în faţa rivalului său republican Donald Trump, care îl devansează într-un sondaj publicat de jurnalul New York Times şi care arată "semnale alarmante" pentru actualul preşedinte american pe lângă unii alegători democraţi, notează AFP.

Publicarea acestui sondaj are loc cu opt luni înainte de alegerile din noiembrie şi cu patru zile înainte de "Super Tuesday", un eveniment crucial în cadrul căruia 15 state organizează simultan primarele democrate şi republicane. Joe Biden şi Donald Trump sunt de departe favoriţii partidelor lor.



Dacă alegătorii ar vota astăzi pentru a-şi alege preşedintele, 43% ar vota pentru Biden, faţă de 48% pentru Trump, potrivit acestui sondaj realizat la nivel naţional de New York Times şi universitatea Siena College.



Acest sondaj dezvăluie "o serie de semnale alarmante pentru preşedinte referitor la punctele slabe din tabăra democrată, în special în rândul femeilor, alegătorilor de culoare şi latino", precum şi al unor muncitori, a scris New York Times.



În pofida numeroaselor sale probleme judiciare, controlul lui Trump asupra Partidului Republican oferă, dimpotrivă, o tabără "mai unită": fostul preşedinte "câştigă 97% din voturile celor care spun că l-au votat în urmă cu patru ani şi practic niciunul dintre foştii săi partizani nu a declarat că doreşte să-l voteze pe Biden".



În schimb, "Biden este susţinut doar de 83% dintre alegătorii săi din 2020, 10% afirmând că îl susţin în prezent pe Trump", a adăugat New York Times.



Pe lângă economie, vârsta preşedintelui Biden, 81 de ani, precum şi sprijinul ferm pentru Israel, aflat în război în Fâşia Gaza, explică, de asemenea, nemulţumirea din rândul unei părţi a electoratului democrat.



În noiembrie, New York Times a publicat un sondaj cu un an înainte de prezidenţiale, care îl arăta deja pe Trump înaintea lui Biden în cinci din şase state-cheie, democratul pierzând teren în rândul tinerilor şi minorităţilor.

Sursa foto: shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: