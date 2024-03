Astfel, după cum informează CNN, un studiu recent al oamenilor de știință de la Universitatea Paris-Saclay a descoperit faptul că ciuperca care este folosită în producția brânzei Camembert nu mai este atât de disponibilă.

Ciuperca în cauză se numește Penicillium camemberti și este cea care îi dă brânzei aspectul și gustul atât de specificie, ciupercă despre care oamenii de știință spun că are probleme în a se reproduce, în special din cauza presiunii puse de producția industrială.

Cu toate acestea, experți spun că nu este pentru prima oară când celebra brânză se află în pericol de dispariție.

