Marea Britanie ar putea ieși din CEDO. Care sunt condițiile lui Rishi Sunak

Controlul imigraţiei este mai important decât "apartenenţa la o instanţă străină", a declarat premierul britanic Rishi Sunak, în cel mai puternic indiciu de până acum că ar putea susţine părăsirea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO), relatează DPA, conform Agerpres.

Într-un interviu recent, Sunak şi-a apărat abordarea privind gestionarea ambarcaţiunilor mici care traversează Canalul Mânecii, dar a indicat că ar fi dispus să părăsească CEDO dacă aceasta îi blochează planul de azil Rwanda.

"Cred că toate planurile sunt conforme cu toate obligaţiile noastre internaţionale, inclusiv CEDO, dar cred că securitatea frontierelor şi asigurarea faptului că putem controla migraţia ilegală sunt mai importante decât apartenenţa la o instanţă străină, deoarece ele sunt fundamentale pentru suveranitatea noastră ca ţară", a declarat prim-ministrul pentru programul Never Mind The Ballots al The Sun.

Membrii conservatori de dreapta ai Parlamentului, inclusiv fostul ministru de interne Suella Braverman, au făcut anterior presiuni pentru ca Marea Britanie să părăsească CEDO, temându-se că prevederile sale ar putea împiedica deportarea solicitanţilor de azil în Rwanda.

Prim-ministrul s-a opus anterior unor astfel de apeluri, dar a afirmat că ar fi dispus să sfideze ordinele Curţii Europene a Drepturilor Omului, dacă este necesar, pentru a-şi pune în aplicare planul privind Rwanda.

Proiectul de lege Siguranţa Rwandei (Azil şi Imigraţie), care se află în prezent în circuitul parlamentar, include prevederi care le-ar permite miniştrilor să ignore astfel de ordine.

Dar membrii grupului mai moderat al parlamentarilor conservatori One Nation au avertizat împotriva părăsirii Convenţiei, în timp ce alţii au spus că o astfel de mişcare ar încălca Acordul din Vinerea Mare, care include o cerinţă de a încorpora CEDO în legislaţia nord-irlandeză.

"Rishi Sunak trebuie să creadă că suntem proşti dacă ne spune că planul său privind bărcile mici funcţionează, când tocmai am văzut traversări record ale Canalului Mânecii în weekendul de vacanţă pentru Paşte", a declarat ministrul laburist din umbră pentru imigraţie, Stephen Kinnock.

"Sosirile cu bărci mici s-au înmulţit în acest an, iar conservatorii se zbat încercând să găsească pe cineva pe care să dea vina în afară de ei înşişi. Când îşi vor asuma responsabilitatea şi vor recunoaşte că eşuează la o scară uluitoare?", a adăugat el.

"Aceasta este doar o altă încercare disperată a prim-ministrului de a potoli facţiunile din propriul partid şi de a împiedica un atac din partea parlamentarilor conservatori de dreapta. Încă o dată, interesele ţării sunt pe locul doi", a mai spus laburistul.

Responsabilul pentru afaceri al Partidului Liberal Democrat, Alistair Carmichael, a descris comentariile premierului drept "nimic mai mult decât o ameninţare goală pentru a încerca să-şi ţină deputaţii răzvrătiţi de partea sa".

"Nu contează de câte ori încearcă Rishi Sunak, schema Rwanda va rămâne o pierdere colosală de timp şi de bani ai contribuabililor", a adăugat el. În interviul său de miercuri, Sunak a insistat că guvernul are "planuri în vigoare" pentru a pune în aplicare Politica Rwanda de îndată ce proiectul de lege va reuşi să depăşească opoziţia din Camera Lorzilor, negând relatările conform cărora nu există nicio companie aeriană dispusă să-i transporte pe solicitanţi de azil în naţiunea centrafricană.

El şi-a apărat, de asemenea, abordarea mai largă faţă de ambarcaţiunile mici, spunând că a făcut "mai mult decât orice alt prim-ministru din istorie" pentru a aborda problema. După o scădere a numărului de treceri anul trecut, peste 5.000 de persoane au făcut acest drum în primele trei luni ale anului, depăşind recordul anterior stabilit în 2022.

Sursa foto: Shutterstock / Shag7799

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: