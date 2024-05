Winkler: Eșecul aderării României și Bulgariei la Schengen este al Comisiei Europene

Europarlamentarul UDMR Iuliu Winkler susţine că prin intrarea României şi Bulgariei "cu un pas mic" în spaţiul Schengen se observă dubla măsură cu care se operează la nivelul Comisiei Europene şi că acest eşec este al Comisiei, relatează Agerpres.

"Discuţiile trebuie să se întâmple la nivelul Guvernului, la nivelul Ministerului de Externe, la nivelul domnului preşedinte, care ar face foarte bine să-şi termine mandatul cu o victorie la nivelul aderării noastre depline la spaţiul Schengen”, a declarat Iuliu Winkler.

Potrivit lui, aderarea deplină a României și Bulgariei depinde de alegerile parlamentare din Austria, care vor avea loc pe final de septembrie-octombrie, pe care europarlamentaru crede că gruparea EPP le va pierde aceste alegeri, ceea ce va duce la schimbare climatul politic intern din Austria.

„Noi ne dorim în primul pas, pentru că acest lucru este realist, să obţinem o dată de aderare şi apoi cât mai curând, poate în acest an, poate la începutul anului viitor, să se întâmple şi aderarea de facto, pentru că de-abia atunci va înceta dublu standard. Eşecul aderării Bulgariei şi României este un eşec al Comisiei Europene", a declarat Iuliu Winkler.



Winkler a subliniat că, în momentul în care Comisia Europeană chiar vrea să pună presiune politică pe una sau alta din chestiuni, "atunci o vedem că este foarte insistentă în a pune presiune politică pe anumite guverne, pe anumite state membre", lucru pe care nu l-a făcut şi în privinţa Schengen.



"Nu am văzut această hotărâre din partea preşedintelui Comisiei sau a CE în ansamblu să pună presiune pe statul membru care are un comportament politic ruşinos, economic protecţionist şi altfel e de neînţeles din toate punctele de vedere", a afirmat eurodeputatul UDMR.

Winkler: Dubla măsură se vede în continuare

El a mai spus că nu a înţeles niciodată de ce politicieni români au fost atât de mândri şi au fost atât de cuprinşi "de spiritul satisfacţiei şi al sărbătorii, pe 1 aprilie, atunci când am intrat cu un pas în Schengen".



"Pentru că am intrat cu un pas mic în Schengen şi în continuare vedem dubla măsură a neaderării pe cale rutieră. Acum câteva zile, am venit din judeţul Arad şi am văzut în continuare cozile de kilometri de tiruri şi deci trebuie să ne amintim că dubla măsură, care este cea mai evidentă în această aderare întârziată, întârziată cu 14 ani, nu cu două săptămâni, este o chestiune pe care trebuie să o schimbăm în Europa", a afirmat Winkler.



Europarlamentarul UDMR a adăugat că aceasta este o chestiune care nu va putea fi rezolvată în Parlamentul European, deşi PE a votat în ultimii 10 ani de cinci ori rezoluţii de susţinere a României şi Bulgariei pentru intrarea Schengen şi că speranţele se îndreaptă acum spre preşedinţia rotativă a Ungariei la nivelul Consiliului Uniunii Europene.



"Ne uităm cu speranţă la preşedinţia rotativă a Ungariei, care urmează de la 1 iulie, la nivelul Consiliului Uniunii Europene. Am avut deja o discuţie împreună cu colegii mei candidaţi pentru Parlamentul European, cu ministrul Boka, care va fi răspunzător pentru această preşedinţie de şase luni de la Bruxelles a Uniunii Europene. Am discutat aceste lucruri şi noi, ceea ce putem face din punct de vedere politic şi am primit asigurări că Ungaria, ceea ce va putea să facă din punct de vedere politic, ca deţinător al preşedinţiei rotative, va face acum. Însă, din păcate, nu Parlamentul European decide asupra aderării la Schengen, ci Consiliul Uniunii Europene", a mai spus Iuliu Winkler.



El a precizat că 63% din cetăţenii Uniunii Europene sunt nemulţumiţi de activitatea actualei Comisii Europene şi doresc schimbarea, iar opinia lor este împărtăşită şi de echipa de candidaţi ai UDMR la Parlamentul European.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: