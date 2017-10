Initial, Piedone a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru savarsirea a trei infractiuni de conflict de interese, insa magistratii i-au schimbat incadrarea in folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane, pentru care a primit un an inchisoare.

Judecatorii au dispus insa amanarea aplicarii acestei pedepse pe un termen de supraveghere de 2 ani.

Piedone, judecat si in dosarul tragediei de la Colectiv

Unul dintre dosarele in cazul tragediei de la Colectiv s-a constituit din doua dosare uriase care au fost unite: cel in care a fost pus sub acuzare fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, si cel in care sunt judecati patronii clubului. Decizia de unire a celor doua cazuri a fost luata inca din aprilie 2017, dar dosarul treneaza deoarece nu s-a realizat procedura de citare a tuturor partilor vatamate. Rechizitoriul are aproape 500 de file. In acest caz sunt peste 200 de parti (raniti sau rudele celor care au decedat – n.r.) si mai multe parti civile, spitale si clinici.

Tribunalul Bucuresti a amanat luni, pentru data de 20 noiembrie, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpati fostul primar Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului. Decizia de amanare, motivata de instanta prin faptul ca nu au fost citate doua parti civile in Italia, i-a nemultumit pe parintii tinerilor decedati in urma incendiului de la Colectiv, scrie Agerpres.

"A fost o noua amanare, restul este spectacol. De doua luni discutam ca nu sunt traducatori. Eu stiu ca citatiile astea le face un angajat de-al lor. Ar trebui sa raspunda cineva ca nu s-a trimis prin posta sau ... lucruri din astea. Eu nu imi imaginez ca cel mai mare tribunal din tara nu are traducatori, nu are posibilitatea sa trimita o corespondenta asa cum trebuie. (...) Vreau sa ii vad pe vinovati judecati si condamnati, asta ar insemna pentru mine sa se faca dreptate, pentru ca sunt oameni care au gresit capital acolo. In momentul in care ai 65 de morti, cand ai atatia raniti si vezi ca toata lumea este fericita, bine mersi acasa, in libertate, asta este infiorator. Nu cred ca foarte multi ar putea suporta asa ceva. Eu sper sa se trezeasca intr-un tarziu, sa nu mai fim luati la misto, sa vedem numai zambete si glumite in sala de judecata", a declarat Eugen Iancu, fondatorul Asociatiei Colectiv GTG 3010 si tatal unui tanar care s-a stins din viata in spital, la trei saptamani de la incendiu.