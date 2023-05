Șeful ANAF: Recunosc, tot la două luni arestez persoane pentru că iau șpagă, trebuie să îi eliminăm pe rând

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Heiuş, susţine că angajaţii mai puţin oneşti, care iau "şpagă în continuare" aruncă o anatemă asupra unei întregi instituţii, iar aceştia trebuie eliminaţi pe rând, scrie Agerpres.

"Sunt aproximativ 20.000 de angajaţi. Poate că sunt şi mai mulţi. Este o armată de oameni. Nu ai cum să nu ai şi oameni mai puţin buni. Nu ai cum să nu ai şi oameni mai puţin oneşti. Nu ai cum să nu ai şi oameni mai puţin implicaţi şi cu care din păcate se loveşte un contribuabil în cazul meu sau cineva şi care prin atitudinea unei singure persoane poate să arunce o anatemă asupra unei întregi instituţii. Cum la fel, şi eu recunosc, tot la două luni arestez doi - trei, pentru că iau şpagă în continuare. Nu înţeleg că trebuie să se oprească. (...) Colaborăm cu toate instituţiile abilitate, trebuie să îi eliminăm pe rând. Cum îi prindem cum îi executăm. Este ruşinos. Şi eu văd că peste două zile, iar vor fi doi săltaţi, dar nu am ce face", a spus Lucian Heiuş, la conferinţa "Navigating the Digital Frontier: Entrepreneurship, Politics, and Strategy".

De asemenea, acesta a afirmat că educaţia financiară joacă un rol important, mai ales că 20% din încasările lunare se fac "cu plăsuţa", deşi agenţii pot face plăţi în cont.

"Încă merge agentul economic sau persoana fizică autorizată cu banii într-o plăsuţă şi îi depune la Trezorerie. 20% în condiţiile în care discutăm să zicem de o medie lunară de încasări de 32 de miliarde de lei. 20% la 32 de miliarde de lei înseamnă aproape un miliard şi jumătate de euro, rotund, dacă nu mai mult, care se plăteşte încă de agenţii economici cash în condiţiile în care de cel puţin 7 - 8 ani poţi să plăteşti prin cont bancar. Am introdus, eram eu director la Timişoara, eram prima trezorerie care a pus POS la fiecare ghişeu", a mai spus şeful Fiscului, Lucian Heiuş.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: