Contul bancar gratuit ar putea să devină lege: toți românii vor avea acces la serviciile bancare de bază

Toți românii ar putea să aibă acces la un cont bancar cu servicii de bază gratuite, conform unei legi care are ca scop incluziunea financiară. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul creşterii incluziunii financiare a fost adoptată, așteptând promulgarea președintelui Iohannis.

Astfel, băncile nu vor putea refuza românii care vor să își deschidă un cont bancar dacă fac dovada că nu dețin acest produs financiar. Excepțiile prin care o bancă poate să refuze un client sunt dacă acesta vrea să îl deschidă ca să finanțeze terorismul sau să comită o spălare de bani.

„Instituțiile de credit nu pot refuza o cerere privind deschiderea unui cont de plăți cu servicii de bază, exceptând situația în care consumatorul are deja un cont de plăți cu servicii de bază deschis sau deschiderea unui astfel de cont ar avea drept rezultat o încălcare a dispozițiilor prezentei legi sau a dispozițiilor legale privind prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului, conform Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare” conform proiectului de lege.

Serviciile bancare de bază reprezintă acces gratuit la serviciul de interogare a soldului, dar și „comisioane rezonabile”

„ În cazul consumatorilor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.4 lit.e), instituțiile de credit: a) oferă gratuit serviciile prevăzute la art.48 alin.(1) lit.a), c) și d), pct.(i) și (ii) cu privire la alte plăți cu cardul decât cele în legătură cu jocurile de noroc; b) oferă gratuit serviciul de interogare a soldului rețelelor proprii de bancomate și al canalelor de comunicare la distanță; c) percep comisioane rezonabile pentru serviciile prevăzute la art.48 alin.(1), cu excepția serviciilor prevăzute la lit.a), c) și d), pct.(i) și (ii); d) oferă gratuit serviciile prevăzute la art.48 alin.(1) lit.c) în cazul în care sunt furnizate la ghișeele sau bancomatele instituției de credit de pe teritoriul național. (2) Serviciile prevăzute la alin.(1) se vor asigura pentru și în măsura încasării lunare în contul de plăți cu servicii de bază a veniturilor de natură salarială plătite de angajator, a pensiilor, indemnizațiilor și alocațiilor de asistentă socială plătite de la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor și municipiului București”, se mai arată în proiect.

Unul dintre amendamentele la lege prevede ca în cazul consumatorilor care nu sunt vulnerabili financiar, băncile vor oferi gratuit servicii de bază precum plata cu cardul însă doar dacă acestea nu au legătură cu jocurile de noroc

Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.54. - (1) În cazul consumatorilor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.4 lit.e), instituțiile de credit: a) oferă gratuit serviciile prevăzute la art.48 alin.(1) lit.a), c) și d), pct.(i) și (ii) cu privire la alte plăți cu cardul decât cele în legătură cu jocurile de noroc;”.

Conform legii consumatorul vulnerabil din punct de vedere financiar este cel al cărui venit lunar nu depășește echivalentul a 60% din câștigul salarial mediu brut pe economie.

ANPC va avea un site prin care românii să poată compara comisioanele bancare

Noua lege va obliga Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor să implementeze un site de comparare a comisioanelor percepute de prestatorii de servicii de plăți, în mod gratuit. Totodată, pe noul site ar trebui să apară o listă cu locația bancomatelor și a instituțiilor de credit.

„Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor are obligația de a pune la dispoziția consumatorilor un site internet cu acces gratuit unde sunt comparate comisioanele percepute de către prestatorii de servicii de plată, cel puțin pentru serviciile cuprinse în Lista prevăzută la art.5 la nivel național. Site-ul internet oferă inclusiv informații cu privire la sediile prestatorilor de servicii de plată și la localizarea bancomatelor și a automatelor ce funcționează pe baza acceptoarelor de bancnote și monede ale acestora”, se mai arată în proiect.

