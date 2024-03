Cine este Crenguța Leaua, avocata care a obținut victoria României în procesul Roșia Montană

România a avut câștig de cauză în controversatul dosar Roșia Montană, prin care compania canadiană Gabriel Resources voia să exploateze minier folosind cianură aurul aflat în Munții Apuseni. Procesul de la Washington a fost câștigat de consorţiul de firme de avocatură alcătuit din LALIVE - Geneva şi casa de avocatură locală LDDP - Leaua Damcali Deaconu Păunescu, aceasta din urmă fiind condusă de Crenguța Leaua.

Crenguța Leaua este managing partner în cadrul casei de avocatură LDDP - Leaua Damcali Deaconu Păunescu și este un profesionsit în avocatură, cu experiență de peste două decenii în industrie. Are ca specializare arbitrajul internațional comercial și cel privind investițiile, dreptul comercial internațional și dreptul noilor tehnologii. A asistat clienți în dosare pe rolul mai multor instituții arbitrale internaționale – ICSID, ICC Paris, VIAC Viena, WIPO, diverse centre arbitrale naționale etc. Este inclusă în “Who’s Who Legal” ca lider global în domeniul arbitrajului internațional în toate edițiile începând cu anul 2007.

Are o amplă activitate ca arbitru, în peste 130 de dosare, din care mare parte la Curtea Internațională de Arbitraj ICC Paris, London Court of International Arbitration LCIA și Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, dar și arbitraje ad hoc sub regulile UNCITRAL. Este membră a listelor de arbitri a numeroase centre de arbitraj, cum sunt cele de pe lângă camerele de comerț și industrie din România, Bulgaria, Slovenia, Polonia, Moldova, Centrul de Arbitraj și Mediere din cadrul Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (WIPO), Centrului de Arbitraj Internațional din cadrul Camerei Federale pentru Economie din Austria (VIAC), centrele de arbitraj din Beijing (CIETAC), Shanghai, Shenzen, Singapore și Kuala Lumpur, potrivit informațiilor regăsite pe lddp.ro.

A fost vicepreședinte al Curții Internaționale de Arbitraj – ICC Paris (2015- 2018), membră a Curții (2012-2015) și este în continuare membră a Comisiei de Arbitraj a ICC. A fost vicepreședinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (2008-2012).

A obținut abilitarea în conducere de doctorate la Scoala Doctorală de la Academia de Studii Economice București, titlul de doctor în drept de la Facultatea de Drept – Universitatea din București și are două licențe în drept de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza (Iași) și de la Universitatea Lucian Blaga (Sibiu). Este absolventă programului Emerging Leaders, executive education din cadrul Harvard University, John F. Kennedy School of Government și a cursurilor de specializare în tehnologii si modele economice disruptive si cryptomonede la London School of Economics.

Este profesor universitar la Academia de Studii Economice din București, unde predă Dreptul comparat al arbitrajului comercial internațional, dreptul afacerilor și dreptul comunicațiilor și noilor tehnologii) . A fost conferențiar universitar asociat (Dreptul comparat al arbitrajului internațional și Arbitrajul în domeniul construcțiilor) în cadrul programului de master Arbitraj Internațional la Facultatea de Drept a Universității din București, visiting scholar la Columbia Law School (New York) și invitată să susțină prelegeri la Science Po (Paris), si la mai multe universități din Statele Unite: Georgetown Law (Washington, D.C.), Columbia Law School (New York), Washburn University (Kansas), Arizona State University (Arizona), Florida International University (Miami), potrivit sursei citate.

Sursa foto: lddp.ro

