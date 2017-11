Atunci cand rosteste cuvantul “golf” este aproape imposibil sa nu il scrie, mental, cu majuscula: Golf. A castigat multiple campionate si a reinvestit banii cu cap. Este unul dintre cei mai cunoscuti profesori ai acestui sport, renumit pe plan mondial, cu experienta in Australia, Turcia, Bulgaria si, acum, provocarea majora – sa popularizeze acest sport si in Romania. Am stat de vorba cu romanul Demis Papillon despre ce implica, de fapt, golful, planurile sale imobiliare de pe litoral, dar si pretul unui astfel de business-hobby-sport.

L-am intalnit pe Demis la Clubul Diplomatic din Herastrau, unde administreaza terenul de Golf – unul dintre cele mai vechi din regiune, amenajat in 1928. “Este, fara doar si poate, unul dintre cele mai bine pozitionate terenuri de golf pe care le cunosc eu! Unde mai vezi terenuri in oras? De obicei sunt construite si amenajate in afara oraselor, la distanta”, spune Demis. Nascut in Romania, a emigrat alaturi de familie (nu fara dificultati si relatii) in anii ’70 in...