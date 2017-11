Bucurestiul este plin de viata in acest weekend si gazduieste foarte multe evenimente, in special concerte si festivaluri de filme, muzica si arta. Acestora li se adauga expozitii interesante, numeroase piese de teatru si alte evenimente care te fac sa nu stai o clipa in casa. Daca nu stii ce sa faci, venim in ajutorul tau cu o lista a celor mai importante evenimente ce au loc weekend-ul acesta in Bucuresti.

Weekendul acesta avem cel putin trei festivaluri de filme - Urban Eye Festival, Culese din Balkani si Zilele Filmului German - festivaluri de muzica si multe concerte, precum si evenimente gastronomice sau pentru pasionatii de gaming. Am facut o scurta selectie a celor mai importante evenimente ce au loc in acest weekend in Bucuresti, in care nu am inclus zecile de expozitii si piese de teatru ce au loc zilele acestea.

Evenimente weekend in Bucuresti

Festivalul SoNoRo 2017

Pana pe 13 noiembrie are loc Festivalul International de Muzica de Camera SoNoRo, eveniment ce se desfasoara inca din 2006, in mai multe orase din tara: Bucuresti, Cluj, Timisoara si Brasov si care se afla in prezent la cea de-a 12-a editie.

Printre artistii acestei editii - peste 50 din 15 tari - se numara: Gilles Apap, Ruxandra Donose, Giovanni Sollima, Max Baillie, Philippe Graffin, Daniel Rowland, Razvan Popovici, Diana Ketler, Marc Bouchkov, Vladimir Mendelssohn si altii.

Evenimentele au loc in aceasta seara la Palatul Bancii Nationale, sambata la Palatul Bragadiru si duminica la Ateneul Roman. Abonamentele se pot cumpara online sau in magazinele partenere eventim, la pretul de 190 lei sau 30 lei pe zile. Detalii despre eveniment, aici.

Urban Eye Film Festival

Festivalul de Film Urban, dedicat celor interesati de intelegerea mediului in care traiesc, este la a patra editie si a inceput deja de pe 1 noiembrie. Proiectiile de film au loc la Cinema Elvire Popesco, ARCUB si Apolo 111.

Editia din acest an se concentreaza pe subiecte de actualitate care aduc in discutie calitatea vietii urbane, importanta spatiilor publice, dreptul la locuire si ale pietonilor, precum si reconsiderarea patrimoniului recent si land art.

Bilete costa 15 lei sau 75 lei abonament pentru toate proiectiile, iar studentii si pensionarii beneficiaza de reduceri: 10 lei/bilet si 50 lei/abonament. Mai multe detalii si programul festivalului gasesti aici.



Street food festival

Tot in acest weekend, intre orele 12:00 si 23:00, are loc pentru prima oara in Bucuresti Street Food Festival, initiat anul trecut in Cluj Napoca.

Festivalul gastronomic are loc in parcarea magazinului Kaufland Barbu Vacarescu, unde 27 de vendori din intreaga tara isi expun deliciile culinare: Stradale, Kaufland Bus, Arrosticini, Elemoszia, Nori Yakitori, Cimbru si multi altii.

Vor avea loc si concerte ale trupelor de jazz, blues si world music, iar intrarea este libera. Mai multe detalii despre eveniment, aici.

Culese din Balkani 2017

Festivalul international de film antropologic Culese din Balkani se afla a treia editie si are loc la Muzeul National al Taranului Roman si la Clubul Taranului. Pe langa proiectii de filme documentare din Romania, Grecia, Croatia, Serbia, etc, dar si din zona extra Balkani - Brazilia, SUA, Germania, Iran, Norvegia, Uk si altele - vor avea loc si concerte, petreceri, dezbateri si degustari.

Intrarea este libera, iar programul festivalului poate fi consultat aici.

Zilele Filmului German #12

Incepand de astazi pana pe 9 noiembrie Goethe-Intitut aduce la Bucuresti Zilele Filmului German, festival de proiectii germane, la Cinemateca Efortie.

Evenimentul se afla la cea de-a 12-a editie si timp de sapte zile spectatorii pot vedea 13 dintre cele mai noi productii germane.

Biletul pentru o proiectie costa 10 lei si se pot cumpara din incinta Cinematecii Eforie. Mai multe detalii despre eveniment gasesti aici.

GAME ON!

Primul eveniment dedicat pasionatilor de gaming care pune accent in primul rand pe jocuri si mai putin pe produse auxiliare are loc weekendul acesta la Romexpo, in pavilionul C1. Pe langa zonele dedicate fiecarui joc (Call of Duty, WW2, Destiny 2, Obverwatch si altele), vor exista locatii pentru poze, tatuaje tematice, boardgames, Cosplay, precum si o zona de relaxare unde poti urmari transmisia de la Blizzcon 2017. Biletele pentru o zi se gasesc la preturi cuprinse intre 25 si 40 lei, iar abonamentele costa 60 lei.



Concert The Mono Jacks @Fratelli

Vineri seara, in club Fratelli trupa The Mono Jacks isi lanseaza cel de-al doilea album, “Usor distorsionat”. Invitati speciali ai evenimentului sunt Grimus si Domino. Mai gasesti bilete diseara, la intrare, la pretul de 70 de lei. Detalii despre eveniment, aici.

Concert Cargo @Hard Rock Cafe

Tot diseara, trupa rock Cargo concerteaza la Hard Rock Cafe, incepand cu ora 22:30. Evenimentul este organizat de BestMusic Live Concerts, iar biletele se gasesc la 59 de lei sau 90 de lei pentru categoria VIP. Detalii, aici.



Concert Provincialii @Beraria H

Un alt concert ce va avea loc in aceasta seara in Bucuresti, incepand cu ora 23:00, este cel al trupei Provincialii, la Beraria H. Biletele costa intre 15 si 30 de lei. Detalii despre eveniment gasesti aici.

Concert Damian Draghici & Brothers @ Beraria H

Sambata, cea mai mare berarie din Europa de Est gazduieste concertul Gipsy Rock - Damian Draghici & Brothers, incepand cu orele 22:00. Pretul biletelor este intre 45 lei si 95 lei. Detalii, aici.

Concert Marfar si Bogdan Bradu @Hard Rock Cafe

Incepand cu orele 22:30, la Hard Rock Cafe are loc concertul Marfar si Bogdan Bradu, trupa autohtona de coveruri. Intrarea este libera.

Stelele Rockului Romanesc

Sambata, la Arenele Romane, are loc cea de-a treia editie a evenimentului Stelele Rockului Romanesc. Prezentat initial ca un eveniment Trooper & Friends, concertul "Scandal" s-a transformat intr-o intalnire intre mai multe nume care au scris pagini importante de istorie in rock-ul romanesc, ceea ce a dus la schimbarea denumirii in "Stelelor Rockului Românesc".

Trupele care vor concerta, alaturi de Trooper, sunt: Altar, Taine, Gothic, C.A.S.H., Chrom Dioxid, Iron Cross, Iris. Gasesti bilete la pretul de 50 lei (presale) sau 70 lei, la intrare, in ziua evenimentului. Detalii, aici.

Sursa foto: Yvette de Wit/Unsplash.com