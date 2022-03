FOTO | Ce este EXPO Dubai și de ce merită să îl vizitați

Una dintre destinațiile care a căpătat notorietate în rândul turiștilor români este Dubaiul. Emiratele Arabe Unite au fost luate cu asalt de români în această perioadă, începând cu Revelionul 2022, și datorită evenimentului EXPO 2020. wall-street.ro a vizitat câteva pavilioane și iată cum arată unul dintre cele mai mari evenimente din industria turismului, care va mai dura până la finalul lunii martie.

Ce este EXPO, așa cum l-am simțit noi?! Pe scurt, este asemănător unui târg de turism de dimensiuni foarte mari, unde țările își promovează identitatea și vin să își etaleze cele mai de preț caracteristici. Un fel de înconjurul lumii în maximum cinci zile, cam atât ar dura traversarea și vizitarea tuturor pavilioanelor, potrivit reprezentanților EXPO.

Țări din întreaga lume au venit la EXPO, inclusiv România, și au încercat să atragă turiștii cu diferite spectacole de lumini sau mici atenții.

Pentru a ajunge la pavilioanele țărilor, reprezentanții EXPO au creat trei intrări, intitulate Opportunity, Mobility și Sustainability, fiecare ilustrând chiar denumirea pe care o poartă. Opportunity are grijă să ne arate oportunitățile pe care le putem avea, Mobility, cel pe care l-am vizitat și noi, prezintă o istorie a Emiratelor Unite (de unde au pornit, cine au fost gânditorii și conducătorii țării și care sunt intențiile pentru viitor), iar Sustainability este zona care descrie grija pentru mediu și pentru protecția resurselor naturale.

Intrarea în spațiul temeinic organizat este de-a dreptul fastuoasă, așa cum ne-a obișnuit Dubaiul, iar accesul se face în baza unui card de vizitator, dar și a certificatului verde. Nu vă speriați de cozile uriașe, deoarece în Dubai agenții de securitate au grijă ca lucrurile să meargă ca unse.

Încă un pont despre intrarea la EXPO este și faptul că orice bagaj pe care îl aveți asupra voastră va fi trecut printr-o bandă de scanare.

Bineînțeles, cele mai multe țări s-au întrecut pe sine în folosirea tehnologiilor și digitalizării, îmbinând elementele de istorie cu cele de modernitate, așa cum au făcut și reprezentanții Pavilionului Emiratelor Arabe Unite, cel de-al doilea vizitat (vom ajunge imediat și la primul, într-o ordine aleatorie).

Folosindu-se de tehnologie, Emiratele Arabe Unite au făcut astfel încât, pe nisipul atent distribuit (și măturat imediat, dacă vreun copil se joacă și ”deranjează” dunele), să poată fi proiectate imagini din istoria țării (momentul deciziei asupra unității Emiratelor, spre exemplu).

Încă un lucru pe care l-am putut observa cu ochiul liber este forma neobișnuită a pavilionului EAU, care ilustrează un șoim, acesta fiind considerat pasărea reprezentativă pentru țară.

În plus, cu ajutorul tehnologiei, pentru că e imposibil să nu ne referim la ea, deoarece EXPO este mai mult despre science-fiction și despre cum vor țările să arate în secolul 21, aripile șoimului se închid pe timp de noapte. Iar referitor la aceasta, EXPO poate fi vizitat până la ora 22:00.

”Pavilionul ilustrează istoria poporului din Emirate și arată că țara este o gazdă bună atât pentru visurile locuitorilor, cât și pentru cele ale turiștilor, ale celor care vor să se stabilească aici. Poporul din Emirate este ca un șoim, odată ce există un obiectiv, acesta nu se va abate de la drum și va face orice e necesar pentru a-l obține”, a declarat reprezentantul pavilionului, pentru wall-street.ro, precizând că acest concept nu va fi același și anul următor.

Un alt pavilion vizitat de noi a fost cel al Arabiei Saudite, unde iarăși ne-am lovit de mulți bani investiți în tehnologie. De la jocuri de lumini și cântece specifice, Arabia Saudită a gândit o excursie din trecut în viitor, prin urcarea și coborârea unor scări.

”EXPO poate fi văzut în mai multe forme, nu numai ca un târg de turism. Este locul în care se întâlnesc șefi de stat, lideri din politică sau alți oficiali pentru a discuta chestiuni la zi. În plus, oamenii mai vin să vadă și cum este în alte țări, care sunt obiceiurile și ce le caracterizează. EXPO este și locul pe care multe vedete îl vizitează, cum ar fi Alicia Keys, Messi sau Akon”, a declarat unul dintre creatorii EXPO.

Reprezentanții EXPO s-au jucat și cu ceara în primul pavilion vizitat, intitulat Mobility, cu ajutorul căreia au dat viață liderilor și oamenilor notabili din istoria Emiratelor. Atât de atent lucrate și create, figurinele înalte de cel puțin 10 metri au fost aduse din Tunisia spre încântarea turiștilor.

Noi nu am avut la dispoziție cinci zile pentru a parcurge întreaga expoziție, dar cu siguranță nu ne-am fi plictisit.

De asemenea, dincolo de rolul său de a distra și de a relaxa turiștii, am remarcat și rolul educativ al EXPO, deoarece fiecare țară a venit cu câte o particularitate (spre exemplu, România a venit cu mai multe surse de apă, făcând referire la rezervele de apă pe care le deține).

Dacă vă întrebați dacă mai puteți vizita și altceva în afară de pavilioanele țărilor, în cazul în care aceasta nu vă atrage, EXPO vine și cu alte atracții. De pildă, noi am vizitat Garden in the Sky (nu recomandăm celor cu rău de înălțime).

Garden in the Sky este un lift, în cei mai simpli termeni explicat. Practic, urcați treptat cu o platformă, până când veți avea o întreagă panoramă asupra EXPO, la 55 de metri înălțime.

Nu vă zguduie plimbarea, urcarea nu este una ”violentă”, însă pentru cei cu frică de înălțime ar putea fi mai dificil de îndurat și, din păcate, nici nu s-ar putea bucura de întreaga priveliște. În plus, la Garden in the Sky ar fi bine să mergeți seara, ca să și admirați spectacolul de lumini.

Intrarea la Garden in the Sky costă 30 de dirhami, echivalentul a 36,27 de lei.

”E foarte multă inovație la EXPO și este pentru prima dată când țările au pavilioane individuale. Până acum, țările se grupau pe regiuni, precum Africa, Europa de Vest sau Asia. Bineînțeles, EXPO reprezintă o modalitate prin care țările comunică și schimbă păreri. Spre exemplu, Spania e vecină cu Noua Zeelandă”, a completat reprezentantul EXPO.

Nu în ultimul rând, există și restaurante unde puteți mânca bine (cu specific internațional, chinezesc sau cu specific local), alături de cafenele și locuri de unde puteți cumpăra nelipsitele suveniruri pentru familie și prieteni.

În total, 192 de țări sunt prezente la EXPO, acesta fiind primul organizat în Orientul Mijlociu. Sunt zvonuri conform cărora, în 2023, ar putea fi organizat în Arabia Saudită. În plus, dacă descărcați aplicația EXPO vă puteți programa vizite în cadrul pavilioanelor.

Sursa foto: Wall-Street.ro

