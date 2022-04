Se redeschide Riviera Park, unul dintre cele mai vechi restaurante din București

Se redeschide restaurantul Riviera Park din Parcul „Național” București, poziționat la 500 de metri de intersecția Bd. Decebal cu Mihai Bravu, după un proiect amplu de remodelare și investiții, care se ridică la 1 milion euro, derulat pe parcursul ultimelor 12 luni. Propunerea de amenajare a spațiului a fost semnată de arhitectul Octav Roman / Creativ Interior.

Unul dintre cele mai vechi restaurante din București, deschis în 1974, are acum un look chic, dar cochet, fiind situat chiar pe marginea lacului, în inima orașului. Restaurantul cu bucătărie mediteraneană și internațională are o capacitate totală de peste 450 de locuri, 300 în interior și 150 pe terasă.

Locația este acum operată de grupul Berăria H.

„Riviera Park presupune un concept nou, o destinație pentru entertainment și petrecere a timpului liber cu un pachet gastronomic și de lifestyle diferit”, a declarat Vlad Dumitru, CEO grupul Berăria H.

Riviera Park este un loc pentru evenimente sociale, gastronomice sau concerte, cât și un spațiu ideal pentru evenimente private și corporate.

Dotările tehnice de ultimă generație pentru sunet, video, lumini și infrastructura IT, dar și experiența a peste 1.000 de evenimente a echipei tehnice permit organizarea în mod optim a evenimentelor corporate, lansări de produse sau conferințe și alte evenimente care se desfășoară în mod uzual într-o companie.

Programul perioadei următoare include artiști și trupe cunoscute precum Mandinga, Damian Draghici, Analia Selis, Anna Lesko, Taraful Rutenilor și Carmen Chindriș, Viorica, Ioniță și Taraful din Clejani, Nikolaos Papadopoulos, Pepe, Jezebel, Oana Sarbu, Ionuț Galani, Taraf de Caliu, Alexandra Ungureanu, Steaua di Vreari, Paula Seling, Biu Marquetti.

Primele evenimente tematice includ French Night, seara de Fado, Retro Hits sau Italian Evening. Lista completă și actualizată poate fi consultată în timp real AICI.

Riviera Park este unul dintre cele mai vechi restaurante ale Bucureștiului, deschis în 1974. Restaurantul are o capacitate totală de peste 450 de locuri, 300 în interior și 150 pe terasa de pe malul lacului, este situat la 500 m de stația de metrou Piața Muncii și are peste 200 de locuri de parcare disponibile la intrarea în parc, la mai puțin de 50 de metri de restaurant.

