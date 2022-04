Top 5 cărți despre Elon Musk - descoperă omul care agită planeta cu fiecare tweet în parte

Elon Musk este cel mai bogat om din lume, averea lui fiind evaluată la peste 264 miliarde de dolari, la distanță uriașă de „rivalul” Jeff Bezos, care avea o avere estimată la 177,5 miliarde de dolari, dar valoarea excentricului om de afaceri nu este dată de cifrele care în mare parte sunt teoretice, ci de succesul său în afaceri, care cu greu poate fi comparat cu alți antreprenori de succes.

Elon Musk este un personaj complex și cu greu de înțeles, tocmai pentru că nu urmează rețete tradiționale. Probabil de aceea a reușit să revoluționeze industria auto cu mașinile sale electrice și a dat startul unei noi Ere Spațiale. Pentru că viziunea lui asupra acestei lumi este unică și adesea greu de înțeles. Dar rezultatele acțiunilor lui sunt dovada că Elon Musk este un vizionar, iar succesul lui stă drept mărturie în fața celor care s-au îndoit de el de-a lungul timpului.

Prin urmare, ne-am propus să vă prezentăm o listă de cărți care să ne ajute să-l descoperim mai bine pe Elon Musk, să înțelegem mai bine modul lui de a gândi, capacitatea de a înfrunta adversitățile și de a le depăși indiferent cât de potrivnice par.

Lista de mai jos nu este un top care să claseze cărțile în ordinea importanței lor, ci o listă care poate întregi imaginea celui care este azi Elon Musk.

Elon Musk - Tesla, SpaceX și misiunea construirii unui viitor fantastic

Titlul original în limba engleză al cărții scrise de Ashlee Vance este: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future. Este una dintre cele mai bine vândute cărți despre Elon Musk, iar la fel ca volumele biografice despre cel mai bogat om al planetei în 2022, cartea intră în povestea dezvoltării personajului Elon Musk.

Este, însă, una dintre cărțile mai vechi din acest top, fiind publicată în 2015, așa că lipsesc unele momente importante din istoria mult mai recentă din povestea de succes a omului de afaceri născut în Africa de Sud, din mamă canadiană și tată sud-african.

Cartea lui Ashley Vance cuprinde informații furnizate chiar de către Elon Musk, autorul având ocazia să-l intervieveze în mai multe rânduri, dar și informații venite de la apropiați ai omului de afaceri, oameni care i-au fost prin preajmă în cele mai importante momente din viața lui.

The Washington Post nota că Ashley Vance a reușit să-i creeze un portret de neuitat celui care este poate cel mai important om de afaceri din istorie, cu detalii despre personalitatea unică a acestuia, despre determinarea lui și mai ales despre capacitatea de a înfrunta orice adversitate și de a depăși orice obstacol.

Cartea este disponibilă în limba română și poate fi găsită la prețuri ce încep de la 30-35 de lei.

Elon Musk: The Life, Lessons & Rules for Success

Cartea prezintă povestea excentricului miliardar, de la puștiul care era tachinat și agasat în școală, trecând prin etapa de mic antreprenor a tânărului Elon Musk și ajungând până la momentul în care a devenit CEO-ul a două dintre cele mai mari companii din lume, două companii care parcă au fost scoase din literatura SF.

Cartea include și povestiri despre momente majore și de cotitură din viața lui Elon Musk, evenimente care ar fi putut însemna eșecul pentru cel care este cel mai bogat om al planetei.

Scopul acestei cărți este acela de a educa și de inspira cititorul cu principii care pot fi încorporate în viața de zi cu zi, împrumutând din înțelepciunea și curajul unuia dintre cei mai de succes oameni din istoria omenirii.

Cartea cuprinde o listă de 60 de citate importante, 40 de mici detalii mai puțin cunoscute și 15 reguli pentru succes inspirate din experiența de viață a lui Elon Musk.

Lansată în 2017, cartea poate fi găsită pe site-urile de vânzări de cărți la prețuri începând de la 45 de lei.

Elon Musk: A Biography of Billionaire Entrepreneur Elon Musk

La fel ca titlul de mai sus, cartea scrisă de Robert Hanson cuprinde evenimente importante din viața lui Elon Musk, din copilăria zbuciumată din Africa de Sud, țara lui natală, până la momentul dezvoltării celor mai importante afaceri pe care le-a întreprins.

Elon Musk este epitomul visului american. Un tânăr imigrant ajunge în SUA, renunță în a mai continua studiile la Stanford, una dintre cele mai prestigioase universități din lume, pentru că avea impresia că profesorii nu mai aveau ce să-l învețe, și a ajuns să dezvolte două dintre cele mai mari companii din lume: Tesla, cea care revoluționează industria auto globală, și SpaceX, care nu este doar o companie, ci o inițiativă al cărei principal scop este acela de a face spațiul cosmic să devină mult mai accesibil.

Dar nu sunt singurele lui povești de succes. La doar 27 de ani vindea prima companie înființată alături de fratele său, Kimbal, către Compaq pentru un total de 307 milioane de dolari (1999), iar în același an, înființa un alt business, X.com, care fuziona în 2000 cu Confinity pentru a da naștere PayPal, care urma să fie cumpărată de eBay în 2002 pentru 1,5 miliarde de dolari.

Cartea lui Hanson detaliază viața cât mai aproape de ceea ce știm că este Elon Musk în prezent, ne prezintă viziunea lui pentru viitor și ne oferă o perspectivă mai profundă despre personajul Elon Musk.

Cartea se găsește și la retailerii de carte din România, dar nu este tradusă în limba română, și poate fi găsită la prețuri începând de la 70 de lei.

Elon Musk: Life Lessons with Billionaire CEO & Successful Entrepreneur. How Elon Musk is Innovating the Future

Scrisă de Olivia Tomlinson, cartea include, așa cum spune și titlul ei, lecții de viață, care îl au în centru pe antreprenorul de succes Elon Musk, unul dintre cei mai admirați, dar și uneori dur criticați miliardari ai planetei.

Cartea prezintă modul în care Elon Musk transformă viitorul, vorbește despre aventurile omului de afaceri în SpaceX, Tesla, SolarCity, Paypal, Hyperloop, OpenAI și multe altele.

Autoarea ne spune că nu trebuie doar să fim spectatori la poveștile de succes ale personajelor marcante din trecut sau din prezent și să încercăm să adoptăm cât mai mult din ceea ce fac ei la propriile noastre vieți. Succesul lor poate fi al nostru, dacă învățăm cu atenție din metodele și principii adoptate de aceste personaje, iar Elon Musk este unul dintre cei care ne pot inspira.

Volumul poate fi găsit și la vânzătorii de carte din România, dar doar în limba engleză, la prețuri începând de la circa 60 de lei.

Baronii spațiului. Elon Musk, Jeff Bezos și aventura colonizării cosmosului

Deși mai sunt alte volume care îi sunt dedicate în exclusivitate lui Elon Musk, cartea scrisă de Christian Davenport îl pune în oglindă cu Jeff Bezos, și ne-am gândit că nu poți să-ți dai seama în totalitate cum este un individ, decât atunci când îl compari cu altcineva.

Jeff Bezos este al doilea cel mai bogat om al planetei și principalul concurent al lui Elon Musk în ceea ce privește „privatizarea” spațiului cosmic. Modurile de abordare ale celor doi titani ai spațiului sunt diferite, dar scopul este același, de a transforma spațiul într-un teritoriu mult mai accesibil. Amândoi au planuri de a cuceri spațiul, se află într-o continuă cursă, motivându-se unul pe celălalt să progreseze, ceea ce aduce un beneficiu omenirii.

Cartea prezintă în special dezvoltarea comercială a celor două companii care au declanșat noua Eră Spațială, SpaceX, condusă de Elon Musk și Blue Origin, condusă de Jeff Bezos, cunoscutul fondator al celui mai mare retailer din lume, Amazon.

Volumul se găsește în limba română, la mai mulți vânzători de carte, la prețuri începând de la 44 de lei.

Mențiuni notabile

Printre cărțile pe care le-ați mai putea găsi interesante despre Elon Musk mai putem menționa:

- Power Play. Elon Musk, Tesla, and the Bet of the Century, Hardback, de Tim Higgins, care deși a fost lăudată de criticii de carte, Elon Musk însuși a declarat-o ca fiind falsă și plictisitoare. Mulți dintre cei care cunosc evenimentele și detaliile prezentate în carte afirmă că nu sunt false, iar dacă în ea se află informații lipsite de sens, nu este vina lui Tim Higgins. Publishers Weekly nota că volumul lansat în 2021 „nu este nici pe departe plictisitor”.

Cartea se găsește în limba engleză la vânzătorii de cărți din România, la prețuri care încep în jurul a 100 de lei.

- Elon Musk: His Life Achievements and Journey for A Better Future - MacKenzie Dale. Așa cum spune și titlul cărții, puteți afla mai multe despre reușitele și viața lui Elon Musk, despre metodele neconvenționale pe care le urmează, despre trăsăturile unice ale celui supranumit „Iron Man” din realitate.

Cartea poate fi comandată și de la retailerii de la noi, în varianta în limba engleză, prețurile începând de la 65 de lei.

- O a treia și ultima mențiune este Elon Musk: In his own words, de Raphael Afil. Cartea a fost lansată în vara lui 2021 și încearcă să ofere perspectiva personajului principal asupra reușitelor și eșecurilor sale.

Cartea se găsește și în România, dar în versiunea engleză, prețurile începând de la 138 de lei.

Sursa foto: Wall-Street.ro

