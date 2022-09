„Băiatul cu flori” sau cum poți crește o afacere în pandemie: Florile nu țin cont de restricții și nu se opresc să înflorească

Băiatul cu flori este un magazin online înființat în 2012, dar care a început să se dezvolte în pandemie. Obiectul de activitate al site-ului este livrarea buchetelor de flori dar și a diferitelor pachete cadou. Carmen Ioniță, fondatoarea afacerii, a povestit într-un interviu wall-street.ro cum este să cultivi o afacere cu flori și să o faci să înflorească, chiar și în plină criză sanitară.

Povestea site-ului Băiatul cu flori a înflorit în pandemie, atunci când toate evenimentele se anulaseră, iar toate activitățile care au o tangență cu producția de flori luaseră sfârșit.

„Afacerea a progresat din nevoia de a rămâne activ economic, dar și din iubire. Conceptul s-a dezvoltat de când l-am cunoscut pe soțul meu. Acesta mă aștepta de fiecare dată la aeroport cu un buchet de flori minimalist. Am vrut să aduc aceaste buchete și în România și să învăț românii cum frumusețea se ascunde în lucrurile minimaliste, așa că am reînviat conceptul site-ul”, povestește Carmen Ioniță.

În perioada de pandemie producătorii de flori au fost afectați de anularea evenimentelor și închiderea magazinelor. Carmen a menționat că în acea perioadă a colaborat cu producătorii locali de flori cu care s-au ajutat reciproc.

„Sunt bună prietenă cu producătorii români de flori și ei erau într-o panică generală pentru că aveau florile înflorite în sere și începeau pierderile. Florile nu țin cont de pandemie, nu se opresc în loc pentru ca noi nu avem magazinul deschis, sau pentru ca sunt restricții. Florile înfloresc, trăiesc și mor. Acesta este cursul lor și nu-l putem opri”, spune Carmen.

Cum ne-au ținut florile de urât în pandemie

Carmen spune că florile ne-au amintit în pandemie cum este să ai timp să dăruiești, să te gândești la cei dragi, să le transmiți gândurile frumoase și să trăim cu starea de bine adusă chiar prin intermediul lor.

„Eu am învățat multe de la flori. Atunci când vreau să-mi schimb starea, când vreau să uit de momentele grele și să visez la tot ceea ce îmi place, merg în camera de flori, mă bucur de ele și simt că îmi revin. Florile se oferă, nu se livrează, de aceea avem proprii noștrii livratori ca să ne asigurăm că buchetele ajung așa cum trebuie. Pe lângă gestul în sine, florile au nevoie de condiții de transport și de comportament atent”, a menționat antreprenorul.

Dacă unele industrii au reușit să reziste în pandemie prin diversificarea activității, lumea florilor a fost cu adevărat afectată de criza sanitară. Carmen Ioniță își amintește cum a arătat acea perioadă pentru ea și afacerea ei:

„Pe vremea aceea deja aveam toate investițiile pentru sezonul de evenimente făcute, site-uri noi, branduri noi, datorii de peste 270.000 euro. Nu mai conta nimic, doar să supraviețuiesc. Nu aveam bani de salarii, de rate, de marfă, iar în acel moment m-au ajutat clienții și furnizorii. Ei, m-au împrumutat cu bani pentru a putea ține echipa și le voi mulțumi toată viața mea. În acea perioadă nu am avut timp să-mi fie frică”, povestește ea.

Cum urci o florărie din ghereta de pe colț pe internet

Digitalizarea a luat amploare în toate domeniile în perioada de pandemie, mai mult din nevoie decât neapărat dintr-o dorință. Cum reușești să urci un business cu flori pe internet, care are locul tradițional într-un magazin fizic?

„Pandemia a educat românii să ofere flori online. Ei și-au dat seama ca prin Băiatul cu flori câștigă timp și bani, iar românul a descoperit că poate face bucurii online. Florile aduc fericire, respect și iubire în viața noastră”, adaugă Carmen.

Cum trebuie să ai grijă de un buchet de flori?

Carmen a explicat care sunt condițiile ca florile să își mențină frumusețea mai mult timp și care sunt greșelile cele mai frecvente pe care le fac oamenii.

Prima greșeală pe care o fac oamenii este că, atunci le pun în vază, uită să scoată ambalajul. Chiar dacă ambalajele moderne ale florilor au devenit din ce în ce mai atrăgătoare, acestea au ca simplu scop să protejeze florile pe perioada transportului. Carmen a spus că de fiecare dată când ajungi cu florile acasă este important să le dai ambalajul jos și să aranjezi florile astfel încât toate să aibă acces la apă.

O altă indicație atunci când primești un buchet de flori tăiate este să le tai codițele atunci înainte să le pui în apă. Băiatul cu flori oferă, pe lângă buchet, un pachet cu hrană pentru florile tăiate.

Florile iubesc temperaturile mai joase, așa că dacă vrei să te bucuri mai mult de buchetul tău de flori, ține-le la o temperatură mai scăzută.

Carmen Ioniță este fondatoarea Băiatul cu flori, We Do WOW Events și Events by Carmen Ioniță.

