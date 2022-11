[FOTO] Snagov Club, locul de lângă București unde oamenii fac diferența

La aproximativ 30 minute de București se află complexul turistic Snagov Club, un loc retras, care, însă, oferă multe: 22 de camere a căror suprafață poate ajunge până la 40 mp, piscină, spa cu piscină interioară, salon de jocuri, mâncare bună, săli de conferințe, plimbări cu șalupa, sporturi acvatice și un pavilion pe lacul Snagov pentru evenimente private sau de business.

Am petrecut două zile la Snagov Club în această toamnă și m-am simțit foarte bine primită, personalul fiind, în opinia mea, principalul diferențiator al acestui loc.

Cum intri pe proprietatea imensă de pe malul lacului Snagov, vezi un mic hotel cu centru spa și o curte interioară, cu piscină în față. Apoi, alte câteva clădiri adăpostesc restaurantul și sălile de evenimente cu vedere la lac.

Am ajuns la Snagov Club seara, după ora 22, însă nu a fost nicio problemă în ceea ce privește checkin-ul deoarece recepția este deschisă non-stop.Deși era târziu, băiatul care m-a întâmpinat la recepție nu părea deloc obosit sau plictisit de ceea ce face, tot procesul de checkin durând maximum două minute.

Odată ajunsă în cameră, am observat că aceasta este peste media camerelor din București și zonelor limitrofe, din punct de vedere al mărimii. Hotelul are 22 de camere și apartamente, toate foarte spațioase (până la 40 de m.p), mobilate cu bun gust. Sunt camere cu balcon propriu, dar și camere cu terasă și ieșire directă la piscină sau în curtea interioară. Toate camerele sunt de două persoane însă, la cerere, se poate adăuga un pat suplimentar gratuit. În sezon (aprilie-octombrie), camerele costă între 120 și 150 de euro/noapte, însă, în afara acestei perioade, clienții pot beneficia de reduceri, o cameră putând fi achiziționată chiar și cu 90 de euro/noapte.

Evenimentele, „sufletul petrecerii” la Snagov Club

În 2022, Snagov Club s-a bazat foarte mult pe revenirea puternică din piața evenimentelor private și corporate, care în prezent generează aproximativ 70% din cifra de afaceri – 40% o reprezintă evenimentele private și 30% cele corporate. Farmecul natural al lacului și al împrejurimilor, decorul somptuos al Pavilionului de pe Lac și al pontonului adiacent, eleganța festivă a Restaurantului Venețian, șarmul Grădinii Versailles, intimitatea Salonului Britanic sau a celui Francez, efervescența din jurul piscinei sunt tot atâtea variante dintre care clienții își pot alege locul evenimentului, în funcție de amploarea și tema dorite.

În weekendul în care eu am fost acolo, în Pavilionul de pe Lac avea loc un eveniment privat, mai exact o nuntă cu câteva zeci de persoane. Deși evenimentul beneficia de muzică live, nu era deranjant pentru ceilalți clienți ai restaurantelor sau ai hotelului.

Snagov Club este o destinație foarte căutată și pentru evenimente corporate (sau private) de final de an, cum ar fi petrecerile de Crăciun ale companiilor sau chiar teambuilding-urile.

Mâncare bună, prețuri pe măsură

La Snagov Club se mănâncă bine, începând de la micul dejun inclus în prețul camerei, până la toate mâncărurile incluse pe meniurile restaurantelor din complex. Dar și prețurile sunt pe măsură: de exemplu, o porție de risotto cu sparanghel și midii costă 55 de lei, un piept de rată cu piure de păstârnac, conopidă și baby morcov costă 95 de lei, iar o tartă de mere cu înghețată costă 49 de lei.

Pentru că accesul la restaurante și la piscină exterioară este deschis și celor care nu sunt cazați la hotel sau nu iau parte la vreun eveniment în cadrul complexului, Snagov Club este o destinație foarte căutată pentru cei care vor să ia prânzul sau cina în jurul Bucureștiului, în special la final de săptămână.

Ce mai poți face la Snagov Club

Lacul Snagov ascunde o multitudine de povești ce pot fi descoperite doar printr-o plimbare cu barca, așa că Snagov Club pune la dispoziția turiștilor o șalupă cu șase locuri și conducător inclus, pentru a explora frumusețile zonei. În plus, pentru cei care vor să descopere această zonă, Snagov Club pune la dispoziție și biciclete. De asemenea, nu trebuie ratată zona de spa a complexului, cu atmosferă controlată la o temperatură de 31 de grade, indiferent de vremea de afară. Piscina interioară multifuncțională, cu jacuzzi integrat, are dimensiuni generoase (40 mp) și cascadă-perdea. Tot în zona de spa puteți rezerva o ședință de masaj (doamna pe care am prins-o eu avea niște mâini incredibile).

