Ghid de supraviețuire. Ce nu îți spune (mai) nimeni despre New York, ca turist venit din România

New York este orașul pe care probabil că toți visăm să-l vizităm într-o zi. Însă, dincolo de ofertele turistice atractive și de informațiile din ghiduri, fie ele tipărite sau online, realitatea de la fața locului este un pic diferită. Metropola americană e absolut copleșitoare – și nu doar vizual, ci și financiar. Astfel că am pregătit un scurt ghid de supraviețuire cu recomandări și informații pe care nu le vei găsi pe Google.

Cu tot cu zona metropolitană, New York se apropie de populația României – iar economic, depășește chiar Rusia. Chiar și mulți americani îl consideră o altă țară față de restul SUA, și pe bună dreptate. Iar dacă până și ei recunosc că le e greu să se descurce în New York, lucrurile sunt cu atât mai dificile pentru un turist din România.

Ianuarie, cea mai bună lună pentru New York

Când să te duci în New York? Vara e foarte aglomerat și scump, la fel și în decembrie când, în plus, este și foarte frig, din cauză că orașul e pe malul oceanului. Cea mai ieftină lună este ianuarie, după 2-3. Metropola e mult mai liberă, hotelurile sunt mai ieftine, iar dacă vrei să vizitezi ceva, cozile sunt scurte. Nici măcar în Times Square nu te vei înghesui. Dacă vrei un anotimp mai acceptabil, primăvara și toamna sunt mai libere.

Încearcă să alegi un zbor care aterizează pe JFK, nu pe Newark (sau La Guardia, dacă vii prin Canada. Ultimele 2 au, pe bună dreptate, renumele de cele mai proaste aeroporturi din SUA. De asemenea, indiferent unde aterizezi, ia în considerare faptul că, în sezon turistic, poți sta și 4 (patru) ore la ”imigrări”. În afara sezonului, în schimb, timpul de așteptare e rezonabil pe JFK și, dacă ai noroc, poți să scapi chiar mai rapid decât treci de controlul pașapoartelor în România. Timpul mediu e în jur de 25 de minute.

Mașinile, de evitat în New York

De la aeroport, cel mai probabil, vei lua metroul. Își merită renumele prost: este și murdar, și destul de periculos, în comparație cu metroul din București. Merg cu el și vedete sau bancheri, dar și membri ai bandelor. Pe de altă parte, taxiul nu e o opțiune bună în New York, din cauza modului în care se desfășoară traficul. Dincolo de cheltuială, riști să petreci jumătate de zi în mașină – și să fii și înșelat de un taximetrist pirat.

Citeste si: Un bărbat a murit în timp ce aștepta la check-in pe Aeroportul din...

Dacă te bate gândul să închiriezi o mașină, nu e un gând bun. Pe lângă că prețurile sunt mult peste cele din restul Statelor Unite, în Manhattan nu vei avea ce face cu ea, așa că o să ajungi să o lași într-o parcare cu plată (cam 50 de dolari pe zi) și să mergi tot cu metroul sau pe jos. Acesta este și unul dintre motivele pentru care americanii, de obicei dependenți de mașini, privesc metropola ca pe o altă țară.

În cazul în care vrei să mergi pe jos, ține cont că orașul e extrem de aglomerat, indiferent de sezon, și la fiecare colț vei aștepta la un semafor. Deci o distanță pe care ai parcurge-o ca pieton în 10 minute în București sau Cluj, în New York ți-ar putea lua dublu. Ca recomandări generale: pe trotuarele din Manhattan se circulă ca pe șosea, cu sensuri și benzi de urgență. Fă tot posibilul ca să nu mergi nici pe contrasens, nici prea încet - sau, mai rău, să staționezi.

Citeste si: "Darul iubirii", tema revelionului de anul acesta din Times Square,...

Unde să stai și ce să mănânci ca să te și întorci acasă

Unde să te cazezi? New York este împărțit în 5 cartiere dar, realist vorbind, dacă nu ești la limită cu banii, Manhattan este singura opțiune. Chiar dacă vei găsi variante mult mai ieftine în Bronx sau Queens și te-ai gândi că mergi apoi în centru cu metroul, de fapt, e ca și cum te-ai caza în Ferentari ca să vizitezi Bucureștiul. Harlem (care, practic, este tot Manhattan) e o alegere mult mai bună, dincolo de prejudecățile rasiste care încă mai circulă la noi.

Cazarea nu este ieftină. Nu te uita la camere sub 200 de dolari pe noapte (riști să dormi pe străzi) și nici la Airbnb (riști să plătești mai mult decât la hotel și să mai și dai cu aspiratorul, dacă nu vrei să achiți taxa de curățenie). Cea mai sigură variantă este să rezervi din timp, chiar și cu un an înainte, la un hotel de 3 stele dintr-un lanț cunoscut - Sheraton, Holiday Inn, Hyatt Place, Hampton Inn etc.. Date fiind prețurile de la restaurantele din New York, așa ai putea avea și prețuri mai rezonabile pentru mese, în caz că nu vrei să ajungi să mănânci conserve în cameră.

Citeste si: Zeci de cupluri au refacut sarutul dintr-o fotografie celebra din 1945

Să mănânci în New York e scump. În majoritatea orașelor din SUA te poți sătura cu 10 dolari; în NY, însă, riști să rămâi flămând cu 20-25 de dolari. Chiar și lanțurile de restaurante ca McDonald’s ori Applebee’s au prețuri mai mari în Manhattan cu circa 50% față de alte orașe din SUA. Surprinzător, restaurantele din hotelurile de 3 stele pot avea oferte à la carte mai bune decât un fast-food – cu condiția să fi cazat acolo.

Dacă ai stomacul tare, poți încerca și unul dintre celebrii hot-dogi de la vânzătorii de pe stradă. Dacă arăți a turist, riști să ți se ceară pe el și 20 dolari; în realitate, prețul maxim, impus de primărie, este de 4 dolari. Calitatea variază și ea cam la fel de mult ca și prețul.

Muzee, teatre, shopping și "țepe"

Ce să vizitezi poți afla din orice ghid. Ce să nu faci însă când vizitezi? Dacă vrei să mergi la Statuia Libertății, rezervă din timp un tur pe site-ul oficial, fiindcă dacă aștepți până ajungi acolo, nu vei găsi decât țepe sau vizite la suprapreț. La Empire State Building poți merge și la ore mai exotice – seara târziu, de pildă – și așa vei evita coada. În Times Square, ai grijă la hoții de buzunare, sunt la fel de răi ca în gara din Milano.

Citeste si: Probleme de circulație pe Magistrala 2 Berceni-Pipera. Anunțul...

La muzeele mari nu poți intra când ai chef, trebuie, în general, să cumperi dinainte un bilet pentru o anumită oră – iar unele ore pot fi indisponibile, din cauza aglomerației. Cum biletele sunt destul de scumpe (în jur de 20-25 de dolari pentru un adult), un city-pass poate fi mai avantajos, cu condiția să îl cumperi online și nu de pe stradă - unde mai mult ca sigur va fi o țeapă.

Din timp trebuie să rezervi și dacă vrei bilete la un spectacol pe Broadway. Chiar dacă nu ești un fan al musical-urilor, vei fi impresionat. New York-ul a dus aceste show-uri la nivelul de artă. Dacă nu îți permiți un bilet pe Broadway (în jur de 100-150 de dolari), există și spectacole mult mai ieftine în teatre independente din jur, cu artiști la început de carieră – dar care pot fi extrem de talentați. În general, un musical ieftin în ceea ce se cheamă ”off-Broadway” este cel puțin la nivelul unuia bun din Europa.

Citeste si: Încă o țară ne-ar putea lăsa să transportăm lichide în bagajul de mână

De asemenea, muzeele și atracțiile sunt pe mărimea orașului: poți liniștit să îți rezervi o zi pentru fiecare muzeu important, ca MoMA sau Museum of Natural History, sau pentru Central Park. Dacă mergi iarna, poți să și patinezi în Central Park, iar prețurile sunt, surprinzător, rezonabile. Plimbările cu trăsura, în schimb, încep de la 65-70 de dolari (pentru 20 de minute).

Pentru cumpărături, New York este un loc perfect. La magazinele din Manhattan poți găsi orice, iar dacă vrei haine ieftine, sunt o mulțime de retaileri cu prețuri bune, în afară de faimosul Century 21 – care, în realitate, e mai scump decât TJ Maxx sau Burlington’s. Nu cumpăra, în schimb, nimic de pe stradă, unde sunt doar vânzători de falsuri.

În concluzie: pregătește-te din timp cu rezervări, ferește-te de țepe, nu te baza pe mașini. În medie, pentru o vacanță decentă în New York vei cheltui cam 350 de dolari pe zi de om (cazare, mese, transport, vizitat, mici cumpărături). Adaugă încă 150 de dolari pentru fiecare persoană în plus.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: