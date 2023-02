Tot mai mulți români se gândesc la Statele Unite ca la o destinație de vacanță, mai ales că prețurile biletelor de avion sunt destul de avantajoase, iar obținerea unei vize nu mai e experiența de coșmar de pe vremuri. Sunt însă multe detalii importante de care trebuie să ții cont dacă plănuiești să mergi în SUA ca turist - și multe întrebări la care nu vei găsi răspunsurile pe Google.

Ce trebuie să știi despre viza turistică pentru SUA

Evident, primul lucru pe care trebuie să îl iei în considerare dacă vrei să mergi în America este viza, pentru că încă nu a fost eliminată. Costul unei vize turistice pentru SUA este de 160 de dolari. Ea poate fi plătită la orice sucursală Banca Transilvania – în lei – caz în care vei avea nevoie de chitanță ca să faci programarea. Și mai simplu este să o plătești online (tot la Banca Transilvania), caz în care îți trebuie codul UID de pe avizul de plată online.

Programarea la interviul pentru viză se poate face prin telefon sau online. Ia în considerare că nu se poate de pe azi pe mâine; în general, programarea trebuie făcută cu măcar 10 zile înainte. Vara, intervalul poate fi chiar mai mare. De asemenea, nu primești viza de America pe loc; ți se va reține pașaportul și mai durează câteva zile până când Ambasada ți-l returnează prin curier.

Evident, există și riscul să nu primești viza de SUA. Un sfat (pe care nu-l găsești pe Google): ia cu tine la interviu și o adeverință de salariu de la locul de muncă, în engleză și ștampilată.

Ce trebuie să știi despre zborul spre SUA

Din România nu există, momentan, zboruri directe spre Statele Unite. Când îți alegi zborul, ai grijă, fiindcă dacă ai un transfer pe un aeroport din Canada, vei avea nevoie și de eTA – autorizație electronică de călătorie, în mod normal o primești pe loc, dar costă 7 dolari canadieni.

Zborurile transatlantice sunt lungi – aproximativ 8 ore. Liniile aeriene oferă, în general, gratuit pături, șosete, pernă, căști, dopuri de urechi, mască pentru dormit și, desigur, mâncare și băutură.

Foarte important: controlul vamal se face la primul aeroport pe care aterizezi în SUA, după controlul de frontieră. Dacă mai ai apoi încă un zbor, e recomandat să ai 2 ore de escală.

La intrarea în SUA, ai grijă pe ce bandă te încadrezi. Deseori, coada pentru deținătorii de viză este mai scurtă decât cea pentru statele din Visa Waiver.

Cu ce bagaje nu ai voie să intri în SUA

Există anumite interdicții speciale la bagaje, pe lângă cele obișnuite de securitate. Poți intra în SUA cu 1 litru de alcool și 200 de țigarete/50 de țigări de foi – pentru cantități suplimentare vei plăti taxe vamale. De asemenea, dacă trebuie să iei cu tine medicamente, e recomandat să nu ai cantități prea mari (în principiu, necesarul pentru 3 luni) și să ai rețetă, în cazul medicamentelor care nu se vând ”la liber”.

Deși MAE susține că este interzisă introducerea produselor alimentare de orice fel în Statele Unite, de fapt multe produse sunt permise, doar că trebuie declarate și trebuie să aibă etichete clare de proveniență. Regulile sunt diferite de la un produs alimentar la altul – de pildă, din experiența autorului, poți să mergi în SUA cu salam de Sibiu, dar nu și cu mezeluri din Germania sau Franța. Găsești AICI informații oficiale despre fiecare tip de produs alimentar.

Dacă vrei să mergi în Statele Unite cu un animal de companie, în cazul pisicilor nu se cere practic nimic – dar e bine să fie microcipate și vaccinate. În schimb, în cazul câinilor, regulile sunt complexe și le găsești AICI.

Cu ce bani să mergi în SUA și la ce să fii atent legat de card

E foarte bine să ai la tine cash, dat fiind că ATM-urile din America au comisioane de retragere pentru cei care nu au card la banca respectivă. De asemenea, multe magazine nu acceptă plata cu cardul pentru sume sub 10 dolari. Totuși, ține cont că, dacă ai norocul să deții sume peste 10.000 de dolari cash, trebuie să le declari la intrarea în SUA, altfel riști să îți fie confiscate.

În general, cardurile emise de bănci din România merg în SUA. Nu vei avea probleme în marile rețele de magazine, ca Walmart, Target sau Aldi, dar la magazinele mici, care au POS-uri învechite, există riscul să nu poți plăti, mai ales dacă ai un card de debit și nu unul de credit. În majoritatea situațiilor va trebui să introduci cardul și să bagi codul PIN.

Nu te baza pe ideea că vei găsi terminale contactless în afara lanțurilor mari de magazine și restaurante. Revolut și portofelele electronice funcționează în SUA dar, din nou, ai mari șanse să nu le poți folosi în magazine sau localuri mai mici.

Dacă ai nevoie să scoți bani de la bancomat, alege ATM-ul unei bănci mărim, ca Bank of America, Citigroup sau PNC. Cursul de schimb nu e foarte bun – aici e recomandat să verifici, înainte de a merge în SUA, ce curs oferă banca la care ai cardul. Totuși, ca regulă generală, când scoți bani sau plătești la POS; alege ca monedă dolarii, nu leii, deoarece astfel vei plăti la cursul băncii din România și nu la cel al băncii sau comerciantului din SUA.

La fel ca în România acum 20 de ani, în SUA vei vedea, mai ales prin magazinele de cartier, ATM-uri ”no name”. Evident, evită-le, deoarece au cursuri de schimb și comisioane absolut șocante. De asemenea, verifică-ți des aplicația de banking, fiindcă sistemul american e foarte predispus la fraude – sau pur și simplu la reținerea de sume în mod abuziv de către comercianți, chiar și cei serioși.

Un alt lucru în care te va șoca este faptul că americanii folosesc în continuare cecuri pe hârtie. Dacă cineva îți oferă o sumă sub această formă, fă tot posibilul să o refuzi, deoarece e complicat de încasat nu doar în România, ci și în SUA, dacă nu ai cont la o bancă locală – iar dacă reușești totuși să încasezi cecul, vei plăti comisioane.

Cum să călătorești în interiorul Statelor Unite

Unul dintre lucrurile care te vor surprinde în SUA e cât de prost e transportul în comun în majoritatea orașelor – chiar și celebrul metrou din New York, deși deservește bine metropola, e destul de periculos. Nu te baza pe el în afara zonei centrale a orașelor. De asemenea, nu e neapărat o idee bună să mergi pe jos – mai ales în suburbii sunt zone fără trotuare.

Taxiurile sunt destul de scumpe, dar există Uber și Lyft. Teoretic, aplicația Uber instalată în România ar trebui să funcționeze fără probleme în SUA, dar practic, e mai bine să verifici înainte. Tarifele sunt diferite de la un oraș la altul, mai ales că există suprataxe de aglomerație în metropole. De pildă, pentru o călătorie de 10 kilometri vei da, în medie, 35 de dolari în New York și mai puțin de 13 dolari în Detroit.

Dacă ai de călătorit între orașe, ține cont că practic în SUA nu există trenuri de pasageri. În schimb, sunt zboruri extrem de dese și ieftine - sau curse de autobuz.

Ce trebuie să știi despre restaurantele din SUA

Prețurile în restaurante, baruri și cafenele sunt rezonabile. Într-un restaurant ieftin sau fast-food poți să te saturi și cu 10-15 dolari (fără băuturi). O bere e în jur de 5 dolari, o cafea – 2,5-3 dolari, o apă (mică) – 1,5-2 dolari, dar poți cere apă pur și simplu, neîmbuteliată și gratuită, ”tap water” (nu, nu e ceva rușinos, ca în România). Vinul este scump și, dacă e american, în general prost.

Nu te aștepta ca mâncarea să aibă foarte mult gust – sau același gust, în cazul lanțurilor internaționale de restaurante. De pildă, cartofii prăjiți de la McDonald’s, care în România sunt în top, te vor dezamăgi cumplit în SUA.

Dacă totuși vrei ca mâncarea să aibă gust, restaurantele mexicane, asiatice sau ”diner”-ele sunt, deseori, o alegere mai bună decât restaurantele scumpe. În general, orientează-te spre bucătării cu multe condimente, fiindcă ingredientele sunt fade în America.

Unul dintre lucrurile surprinzătoare este modul în care se lasă bacșișul cu cardul în SUA. Vei plăti cu cardul consumația, apoi pe notă vei trece bacșișul și suma totală (bacșiș + consumație) și aceasta va fi de fapt suma care îți va fi retrasă de pe card. În SUA, angajații din HoReCa trăiesc, în general, din bacșișuri, astfel încât e foarte nepoliticos să nu lași ceva în plus.

De asemenea, dacă îți plac sucurile (și obezitatea), în rețelele de fast-food din SUA regula este că îți poți reumple paharul de câte ori vrei. Și tot legat de sucuri, așteaptă-te să ți se pună o cantitate uriașă de gheață în ele, indiferent de anotimp.

Ce trebuie să știi despre magazinele din SUA

Cel mai important lucru este că prețurile afișate la raft în magazinele din SUA nu includ taxe (”sales tax”, echivalentul TVA de la noi). Aceste taxe variază nu doar de la un stat la altul, ci uneori și de la un comitat la altul și un tip de produse poate fi taxat atât la nivel de stat, cât și de comitat, asfel că taxele pot ajunge la peste 9% din prețul produsului. În același timp, unele produse sunt scutite de taxe.

Sună complicat? Așa și este. Un exemplu: în statul Pennsylvania, taxa este de 6%. La aceasta se adaugă o taxă locală de 2% în Philadelphia sau 1% în Pittsburgh. Dacă vrei să cumperi haine, pe acestea nu se plătește taxă – afară de cazul în care sunt costume de Crăciun, deghizări de Halloween, ținute de nuntă, fracuri, haine de blană, mănuși de piele sau echipament folosit pentru activități sportive care nu poate fi purtat cu alte ocazii (mănuși de baseball, căști de protecție etc., dar nu treninguri, de exemplu).

Cum afli care e taxa? Cel mai simplu este să cauți online. Magazinele nu te vor avertiza. Atenție, aceste taxe se aplică și la produsele comandate online (de pildă, pe Amazon), în funcție de statul unde se face livrarea.

Unde și cum poți bea și fuma (inclusiv iarbă) în SUA?

Nu e simplu nici dacă vrei să bei în America. În primul rând, nu poți cumpăra alcool decât dacă ai 21 de ani. În al doilea rând, în majoritatea locurilor vei vedea că alcoolul – chiar și berea – se vinde doar în magazine specializate, iar acestea deseori nu sunt deschise în week-end. Unele state interzic până și promoțiile tip ”happy hour”, iar foarte multe au reguli privind orele în care poți cumpăra ceva de băut chiar și în localuri (de obicei, 1-2 noaptea e limita).

Unde poți fuma dacă mergi în SUA? Sunt încă destule state (mai ales în Sud) unde fumatul este permis și în localuri. Majoritatea au introdus însă legi similare cu cele din România. Dispozițiile pot fi diferite chiar și de la un comitat la altul și extrem de bizantine – de pildă, în unele locuri se poate fuma în magazinele de țigări sau în localurile deschise înainte de promulgarea legilor anti-fumat.

Unde poți fuma iarbă în America? Marijuana este legală în 21 de state, dar asta nu înseamnă că ai voie să fumezi iarbă pe stradă. Regulile variază de la un stat la altul: în New York poți fuma iarbă oriunde poți fuma și țigări (dar există o limită a cantității pe care o poți deține), în schimb în California e ilegal să consumi marijuana, indiferent de formă, în public sau în mașina personală.

Alte lucruri pe care trebuie să le știi atunci când călătorești în SUA

Faptul că americanii au voie să aibă arme și că o să vezi în foarte multe locuri reclame la arme nu înseamnă că și tu ai voie. Dimpotrivă, chiar sunt interzise în cazul turiștilor.

Mai ales în clădirile vechi, dușul este fix. De asemenea, bideurile sunt o raritate. Pe de altă parte, poți arunca cam orice în chiuveta din bucătărie, pentru că are tocător de gunoaie.

Nu doar prizele sunt diferite, ci și voltajul și frecvența curentului electric. Laptopul tău va funcționa, dar nu și uscătorul de păr. În principiu, bazează-te doar pe dispozitivele aduse din România care au transformator.

Legat de telefonul mobil: nu e acoperire peste tot, mai ales în vestul Statelor Unite. Dacă îți iei o cartelă de la un operator local ai mari șanse să ai acoperire mai proastă decât dacă activezi o opțiune de roaming pentru SUA și te conectezi la orice rețea este disponibilă în zona în care te afli.

Medicamentele pentru care nu ai nevoie de rețetă se găsesc chiar și la supermarket și sunt foarte ieftine.

Fă-ți neapărat o asigurare de călătorie. Serviciile medicale sunt exact atât de scumpe cum ai citit pe net sau ai văzut în filme.

Totul are zahăr. Chiar și pâinea are zahăr.

La întoarcere, poți să iei cam ce vrei în bagajul de cală deoarece, teoretic, acesta va fi controlat doar la sosirea pe aeroportul din România. Pur teoretic.

