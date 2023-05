Peste 5.000 de firme și 400.000 de persoane: acestea ar fi dimensiunile industriei de videochat din țara noastră, potrivit declarațiilor făcute la Digi24 de președintele ANAF, Lucian Heiuș.

Șeful Fiscului a avanasat aceste cifre și a precizat că veniturile nu sunt, în cea mai mare parte, din România. Dar banii sunt plătiți unor firme și persoane din țara noastră, deci sunt controlați de ANAF.

Foarte multe astfel de firme „acționează corect, pentru că este un business corect și la lumină”, a mai spus Heiuș, care a precizat că Fiscul a realizat și un ghid online pentru cei cu activitate în videochat.

Ca termen de comparație, dacă ”industria” videochat are 400.000 de angajați, industria alimentară are doar 150.000, conform celor mai recente cifre de la INS. În transporturi, logistică și curierat ar lucra circa 166.000 de români, iar în sectorul energiei, 52.000. Tot sectorul IT&C are sub 200.000 de angajați. Chiar și în învățământ sunt mai puțin de 350.000. Doar sănătatea se poate lupta cu videochatul, având peste 420.000 de angajați.

Anul trecut, cifrele obținute de wall-street.ro arătau că, dacă în 2019 piața era evaluată la 130 de milioane de euro, în 2021 aceasta sărea de 180 de milioane de euro. Cifra se referea doar la companiile care declarat veniturile la Fisc. În industria videochat se estimează însă că 70% din activitate este ”la negru”.

„Eu sper să facă ANAF-ul ceva în privința asta. Noi am trimis deja foarte multe notificări, pentru că în România intră nu mulți bani, ci foarte mulți bani prin videochat. Varianta preferată de lucru în România este "la negru". A doua variantă este să lucrezi pe firmă. Adică, un model își înregistrează o firmă, iar în studiourile mari, cum este și la noi, modelele lucrează pe contracte de drepturi de autor”, spunea atunci CEO-ul unui studio de videochat.

Sursa foto: wall-street.ro

