„Primul” roșu ediția 2019, vinul itinerant creat de Marina Samoilă, premiat la Decanter World Wine Awards 2023

La un an de la câștigarea medaliei de argint la Concursul Mondial de la Bruxelles 2022, vinul „Primul”, un cupaj din Fetească Neagră, Syrah și Cabernet Sauvignon, castigă un nou argint la DECANTER WORLD WINE AWARDS 2023. După această a doua recunoaștere, “Primul” roșu ediția 2019 devine unul dintre puținele vinuri românești premiate la cele două prestigioase competiții internaționale și contribuie, cu mândrie, la așezarea României pe harta internațională a vinului.

Asamblat de Marina Samoilă împreună cu vinificatorul cramei Gîrboiu - județul Vrancea, „Primul” roșu ediția 2019 a devenit sold out în decembrie 2022, la mai puțin de un an de la lansare. Vinul, pentru care s-au produs 6.000 de sticle, este cel dintâi private label premium creat de echipa Desprevin Media și eticheta cu numărul 1 din colecția de vin itinerant „Primul”.

Luna iunie 2023 marchează, de asemenea, momentul lansării următoarelor ediții „Primul”: „Primul” roșu din recolta 2020, produs la Balla Geza lângă Arad, „Primul” rosé - produs la Averești, la Huși și „Primul” alb - produs în premieră la Valea Ascunsă, lângă Bistrița. Noile vinuri din gama “Primul” au fost deja incluse într-o campanie de presale până pe 26 iunie, pe cele două platforme desprevin.ro & winedeals.ro, urmând să fie introduse inclusiv într-o serie limitată și atent selecționată de locații HORECA, începând cu luna iulie.

„Atâta încredere am avut în ce a reușit Marina să creeze în primul an, la Crama Gîrboiu, încât am decis să trimitem mostre la << Concours Mondiale de Bruxelles 2022>> de unde „Primul” roșu 2019 s-a întors cu o medalie de argint, în ciuda faptului că nu apucase să stea în sticle nici măcar 6 luni. A fost singurul private label medaliat. Anul acesta, știind potențialul vinului, l-am înscris și la DWWA 2023 unde, din nou, a primit aprecierea experților, fiind unul dintre cele mai bine cotate 10 de vinuri românești din competiție. Vinurile din familia „Primul” sunt o expresie a pasiunii și dedicării pe care Marina Samoila și cu mine le avem pentru vinul și cramele din România. Și, deși sunt o fire teribil de competitivă și apreciez oricând o medalie câștigată pe merit, aceste vinuri nu le-am creat pentru premii ci pentru consumatori, având în minte direcția în care își dezvoltă preferințele, dorința lor de a descoperi cupaje bine făcute și nivelul de respect la care începe să se ridice vinul românesc la noi în țară”, menționează Alex Dona, Chief Drinking Officer Desprevin Media.

Aflat la cea de-a 20-a ediție, DECANTER WORLD WINE AWARDS 2023 (DWWA) s-a impus ca fiind cel mai mare și prestigios concurs de vinuri din lume. Competiția este respectată la nivel global pentru procesul său riguros de jurizare și judecătorii de clasă mondială, iar rezultatele DWWA se bucura de încredere la nivel internațional, atât din partea profesioniștilor, cât și din partea consumatorilor.

„<

> este un vin itinerant, adică un vin ce va fi făcut în fiecare an la crama care ne impresionează cel mai mult, un vin bazat întotdeauna pe aceleași valori: mereu diferit, mereu un cupaj, mereu original și mereu făcut să placă atât cunoscătorilor cât și consumatorilor avizați.

Când lucrez cupajul final pentru vinurile <

> am cele mai mari emoții. Mă întreb dacă o să placă, dacă oamenii vor mai cere și o a doua sticlă, dacă senzațiile pe care eu le simt în tot acest proces vor fi transmise mai departe și dacă, în final, acel echilibru pe care-l caut va fi apreciat. Noua medalie primită dă greutate unui produs în care am prins frumusețea vinului românesc și validează alegerea făcută de cei care aleg să cumpere <

> ” afirmă Marina Samoilă, wine charmer acreditat WSET Diploma, cofondatoare & Director Executiv Desprevin Media.

Pe lângă conceptul „Primul”, Desprevin Media a lansat în 2022 și alte două game private label mid-level produse la Domeniile Averești: „Nea Florică” - un vin de veselie pentru ruralul reinterpretat, disponibil ca vin roșu sec și vin alb demisec și „Festival Wines” - Headliner - roșu sec, Opening Act - rosé sec, Rehearsal - alb demisec. Gama private label a contribuit în ultimii doi ani la dublarea cifrei de afaceri Desprevin Media și va fi o componentă importantă în obiectivul companiei de a atinge o cifră de afaceri de 15 Mil RON până în 2025.

DESPREVIN MEDIA este un proiect antreprenorial lansat și coordonat de Alex Dona și Marina Samoilă, ce cuprinde platformele desprevin.ro, winedeals.ro precum și o serie originală de vinuri private label.

• Desprevin.ro este o platformă editorială online lansată în aprilie 2020, ce propune pasionaților de vin o incursiune săptămânală în câte o cramă, prezentând interviuri, legende și cunoștințe despre oameni, locuri și vin.

• Winedeals.ro a fost lansat în februarie 2022 și este astăzi cel mai mare magazin online de vinuri din România, cu peste 4600 de etichete locale și internaționale.

• Private label: „Primul”, lansat în decembrie 2021 ca marcă înregistrată desprevin.ro, este primul vin itinerant din lume ce va fi produs în fiecare an cu o altă cramă, din alte soiuri de struguri, în serii limitate.

„Nea Florică” și „Festival Wines” au fost lansate în 2022 și completează gama de etichete private ale companiei.

Sursa foto: desprevin.ro/ winedeals.ro

