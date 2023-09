Licitații neobișnuite ale starurilor de la Hollywood pentru a sprijini colegii aflați în a patra lună de grevă

Pentru a strânge atât fonduri, cât și pentru a sensibiliza publicul, multe staruri de la Hollywood au recurs la licitații neobișnuite sau la furnizarea de servicii pe care nu le-ar face în mod obișnuit pentru a-și ajuta colegii care se află în grevă.

Sindicatul SAG-AFTRA, care reprezintă actorii de televiziune și film, a anunțat că va intra în grevă, alăturându-se scenariștilor care au părăsit industria, încă din luna mai. În Statele Unite, actorii s-au alăturat din 14 iulie scenariştilor aflaţi deja în grevă, după eşecul negocierilor cu marile studiouri în privinţa salariilor şi a garanţiilor de care au nevoie în faţa programelor de inteligenţă artificială, care, după părerea greviştilor, le ameninţă viitorul. Această dublă mişcare socială reprezintă un eveniment inedit în ultimii 60 de ani la Hollywood.

Actrița Lena Dunham va picta o pictură murală, în vreme ce actorul Adam Scott îți va plimba câinele, iar Natasha Lyonne (cunoscută publicului larg pentru rolul lui Nicky Nichols din serialul Orange is the new black) îi va ajuta pe oameni să-și completeze rebusurile pe care le fac în timpul liber, scrie The New York Times.

Și renumita actriță și regizoare Maggie Gyllenhaal (cea care a realizat un rol de excepție în „The Deuce” de pe HBO) va avea o sesiune de 20 de minute de întrebări și răspunsuri cu fanii bogați, care vor plăti 920.000 de dolari ca să facă asta.

John Lithgow, actor care are în palmares un premiu Emmy și un Glob de Aur a donat deja o pictură în acuarelă, în original, în care apar câinii lui.

Licitația de caritate organizată de Union Solidarity Collective, un grup de scriitori și regizori care s-au reunit anul acesta pentru a-și ajuta colegii afectați de grevă, încearcă ceva diferit: oferă zeci de experiențe ciudate, multe prezentând talente ascunse ale vedetelor, care au puțin sau nimic de-a face cu cariera lor actuală. De pildă, actorul David Krumholtz care a jucat în „Oppenheimer” David Krumholtz va face o serenadă pe Zoom pentru cel sau cea care oferă cei mai mulți bani.

Scenariștii și echipele de pe platourile celor mai mari producții de la Hollywood se află în a patra lună de grevă. Aceștia au rămas fără salarii și fără beneficii medicale. Toți banii strânși în licitații vor merge către persoanele afectate.

Sursa foto: Pexels

