Acord de pace la Hollywood între scenariști și studiouri, după 5 luni de grevă

Scenariştii de la Hollywood, a căror grevă paralizează industria de aproape cinci luni, au anunţat un acord cu studiourile, ceea ce le-ar putea permite să se întoarcă la muncă

"Am ajuns la un acord de principiu asupra unui nou (acord de bază minim) 2023, adică o înţelegere de principiu asupra tuturor punctelor acordului, sub rezerva formulării finale a contractului", se arată în scrisoarea pe care Sindicatul scenariştilor americani (Writers Guild of America, WGA) a trimis-o membrilor săi.

"Putem spune, cu mare mândrie, că acest acord este excepţional - cu câştiguri şi protecţii semnificative pentru scenariştii din toate sectoarele de activitate ale membrilor", a subliniat WGA.

Scrisoarea, pe care AFP a putut să o consulte, nu oferă detalii despre acord, dar arată că acestea sunt în curs de elaborare şi că ultimul cuvânt va aparţine membrilor.

"Pentru a fi clar, nimeni nu trebuie să se întoarcă la locul de muncă până când Guild nu autorizează expres asta. Până atunci suntem încă în grevă. Dar, începând de astăzi, suspendăm pichetările", a adăugat sindicatul.

Mii de scenarişti din industria de film şi de televiziune au intrat în grevă la începutul lunii mai pentru a cere salarii mai bune, recompense mai consistente pentru crearea de emisiuni de succes şi protecţie în faţa inteligenţei artificiale.

De mai multe luni, aceştia au pichetat companii precum Netflix şi Disney şi, alături de Sindicatul actorilor americani (SAG-AFTRA), intrat la rândul său în grevă în luna iulie, au plasat Hollywoodul sub incidenţa a două greve simultane pentru prima dată în ultimii 63 de ani.

Negocierile au fost în impas săptămâni întregi până recent, când şefii Netflix, Disney, Universal şi Warner Bros Discovery au participat personal la discuţii în ultimele zile.

Sursa foto: Unsplash

