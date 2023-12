Misterul apariției lui Moș Crăciun, an de an, prăvălindu-se pe hornul casei sau sunând la ușă ca un cetățean obișnuit, îi farmecă pe copiii din toată lumea. Noi, adulții, dezvrăjiți deja de magia copilăriei, știm că lucrurile sunt mult mai prozaice de fapt, ceea ce ne face, desigur, mai săraci sufletește. Cu toate astea, undeva în sinea noastră, și noi așteptăm de undeva un moș care să ne spună că e totul ok, chiar și atunci când de fapt nu e. Curios să aflu, totuși, cum funcționează ceea ce a devenit între timp și în România o adevărată industrie a moșilor, am stat de vorbă cu un adevărat "dealer" de bătrâni bărboși. Un fel de livrator de fericire pentru copiii care au fost mai mult sau mai puțin cuminți și cărora le creează mici momente de lumină în noaptea de Ajun.

O astfel de afacere, mai precis serviciul inchiriazamoscraciun.ro, a fost fondată de Cristian Marinescu, care a început acest business, după cum a declarat chiar el pentru wall-street.ro, în 2007-2008.

Acesta povestește că la baza afacerii a fost o agenție de casting pe care a dezvoltat-o împreună cu soția sa, în încercarea de a diversifica cât se poate de mult oferta de servicii.

Iar nevoia concretă de a înființa afacerea, spune antreprenorul, a venit ca urmare a faptului că și-a dat seama de faptul că peste tot în jurul său, în perioada sărbătorilor, pe la școli, pe la grădinițe, existau destul de mulți Moș Crăciuni cu barbă artificială, cu vată.

Mie unul nu-mi păreau a fi ceea ce trebuie vis-a-vis de Crăciun și îmi aduc aminte că filmam o emisiune de Crăciun, pentru un post de televiziune, unde am avut cerința să găsim niște magi. Niște domni cumva în vârstă și cu barbă albă. Și când i-am strâns pentru emisiunea respectivă, am avut o revelație, așa că le-am propus domnilor respectivi să începem acest serviciu de închiriere.

Acesta mai spune de asemenea că la momentul respectiv nu i-au plăcut costumele care se găseau pe piață, dar a profitat de faptul că era în industria televiziunii și a cinematografiei.

Astfel, antreprenorul își aduce aminte că avea un prieten care se ocupa de costume, prin urmare i-a cerut acestuia niște costume fix cum și le imagina el. Sau, mai bine spus, specifică fondatorul inchiriazamoscraciun.ro, nu cum și le imagina el, ci cum i se inoculase din filme.

Apoi, își continuă povestea crăciunească Cristian Marinescu, costumele ieșind foarte bine, afacerea a debutat, practic, cu el și patru moși.

Rememorând de altfel acel moment, acesta adaugă că a fost "o adevărată nebunie" să ajungă de la patru la numărul de moși actual, adică aproximativ 50.

De asemenea, antreprenorul spune că cererea este destul de mare, dar în egală măsură el, unul, are impresia că oamenii nu mai percep corect Crăciunul.

Antreprenorul explică de altfel că ia această activitate foarte în serios, din moment ce, deși mai are și alte afaceri și este tată al unui copil - sau poate tocmai din acest ultim motiv - în noaptea de 24 decembrie are și el traseul său personal cu un Moș, astfel că nu poate renunța la adrenalina Crăciunului.

Cât despre cerințele pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să fie moși, acesta spune că trebuie să aibă barba naturală, să fie joviali și să iubească copiii, cu alte cuvinte să fie la fel de ghiduși ca și ei.

Iar în ce privește un alt element specific moșului, burta, Cristian Marinescu explică faptul că, indiferent dacă acesta are sau nu burtă mare, echipa sa a venit cu un concept de burtă sub formă de vestă, care se mulează foarte bine și "mărește burtica".

De asemenea, antreprenorul mai spune că afacerea sa are și moși care vorbesc engleză și franceză, ba chiar și un moș care vorbește rusa și merge la o familie.

Cât despre sezonalitatea afacerii, acesta explică faptul că, dat fiind că la bază este vorba despre o agenție de casting, moșii au fost folosiți și ca vikingi, cu alte cuvinte au fost folosiți "modular".

Mai în glumă, mai în serios, Cristian Marinescu adaugă de asemenea că mai greu este atunci când cadoul este vreun frigider sau o mașină de spălat, iar acesta trebuie ridicat, situații de care, de altfel, el și moșii s-au și lovit.

Eu încă nu am fost Moș, dar o să-mi vină vremea, am ajuns la o vârstă, mi s-a albit barba, am barba mare. Am fost în schimb unul dintre șoferii de cursă lungă ai Moșului, cu trasee dintre cele mai complicate, până la Brașov, înapoi, până la Trei Brazi etc.

Cristian Marinescu, fondator inchiriazamoscraciun.ro