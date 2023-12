Copiii şi adulţii i-au transmis scrisori lui Moş Crăciun prin Poşta Română

Proiectul "Cutia poştală a lui Moş Crăciun", derulat de Poşta Română, a ajuns la final, iar mii de scrisori ale copiilor din toată ţara au umplut cutiile poştale speciale cu nenumărate gânduri, dorinţe şi urări pentru Moşul, scrie Agerpres.

"Unele scrisori au adus zâmbete pe feţele spiriduşilor, altele câte o lacrimă. Unii copii şi-au descris în detaliu jucăriile pe care şi le doresc, alţii l-au îndemnat pe Moşul să le aducă ce doreşte el. Au fost şi copii care au cerut soluţii pentru problemele omenirii, de pildă încălzirea globală. Alţii au cerut mâncare, haine şi încălţăminte să poată merge la şcoală", susţin reprezentanţii Poştei Române, într-un comunicat.

Compania oferă câteva fragmente din cele mai interesante scrisori: "Dragă Moş Crăciun, toţi copiii te iubesc, dar în acest an sub bradul de acasă vei vedea iubirea mea pentru tine. Te voi lăsa liber să îmi dai tot ce vrei tu"; "Vreau o păpuşă cu capul drept"; "Aduci cadouri doar la copiii cuminţi? Dacă da, cei obraznici ce primesc?"; "Tu ce faci în timpul tău liber?"; "Crezi că reclamele de la Coca-Cola te fac prea gras?"; "Tu eşti şi Moş Nicolae? Dacă da, pe 6 decembrie, îţi pui costum verde sau albastru?"; "Eu sunt operată la cap de două ori şi mi-aş mai dori sănătate multă mie şi tuturor copiilor bolnavi din spitale".

Alte mesaje transmise de copii Moşului au fost: "Anul acesta îmi doresc ce am visat întotdeauna că vreau să am. Anul acesta îmi doresc o fermă adevărată, unde să am mulţi cai, la munte, lângă mânăstirea Corbii de piatră"; "Am fost cuminte, bună şi respectuoasă, am mai făcut şi câteva greşeli, dar în rest am fost bine. (...) În afară de asta, mai vreau să îmi dai o zăpadă frumoasă de Crăciun şi multă voioşie. Mulţumesc!"; "Dragă Moş Crăciun (...) dacă se poate, anul acesta să vină şi la mine. La mine nu prea a venit în fiecare an"; "Salut, Moş Crăciun! Sper că am fost un copil cuminte anul ăsta. Să ai grijă, pe drumul tău spre copiii din toată lumea. Vreau să îţi placă prăjiturile pe care le fac cu mama anul acesta şi laptele cald, dar şi morcovii pentru reni"; "Îmi doresc ca familia mea să fie fericită, sănătoasă şi unită. (...) Îmi doresc ca şi tu să faci faţă tuturor cadourilor solicitate de copiii din întreaga lume! Tu ce mai faci? Cum te mai simţi? Vreau să îţi mulţumesc pentru toate cadourile pe care mi le-ai trimis an de an"; "Deşi mă descurc în studiile mele, îmi este mai greu să îmi achit anumite nevoi şcolare. Părinţii mei nu au posibilitatea de a ne cumpăra cadouri de Crăciun, ca ceilalţi părinţi ai altor copii. Aşa că, te rog, să ne ajuţi cu ce crezi tu că este mai bun pentru mine şi familia mea";

De asemenea, printre mesajele primite au fost şi unele în care copiii îi cereau Moşului să ducă darurile celor care nu o duc prea bine şi au nevoie de ajutor.

"Anul acesta nu am fost prea cuminte, nu am avut cele mai bune note la şcoală şi nu am fost un copil care să stea la locul lui. Dar, dacă ai putea, anul acesta, nu aş vrea să vii la mine, deoarece am tot ce îmi trebuie, am o familie, am ce mânca, am tot ce îmi doresc. Însă, dacă ai putea as vrea să mergi la cei care nu o duc aşa bine ca mine, la cei care nu au nimic şi să îi ajuţi pe ei", au mai transmis copii.

Copiii i-au mai cerut Moşului o casă, ca să îşi poată termina şcoala primară, un avion cu telecomandă ori l-au întrebat cum se poate opri încălzirea globală.

"'Ceea ce îmi doresc eu, e că îmi doresc din inimă aici, să am o casă a noastră, să putem să locuim aici definitiv, să nu ne mai mutăm deloc, ca să putem să ne terminăm şcoala aici, măcar 8 clase, toţi fraţii. (...) Mama noastră e amărâtă şi chinuită că e vorba ca acum, pe 17 februarie 2024, trebuie să plecăm de aici şi nu se va şti unde ne-om duce, pentru că aici nu putem să stăm mai mult de un an'; 'Un avion care zboară cu telecomandă, cu gloanţe de jucărie sau dacă nu, fără, jocul care are un turn care se dărâmă şi trebuie să iei piesă cu piesă. Ca să nu se dărâme, trebuie să iei o piesă, dar o piesă care să nu dărâme turnul, o tabletă care desenezi pe ea, o foaie neagră care dacă o scrijeleşti ies pisicile războinice'; 'Eu, tati, mami, buni şi Paco vom fi sănătoşi?', 'De ce uneori am gânduri rele?'; 'De ce oamenii poluează?'; 'Cum putem opri încălzirea globală?'", a continuat Poşta Română.

Nici "oamenii mari" nu au lipsit dintre cei care i-au trimis Moşului gândurile şi dorinţele lor: "Anul acesta îmi doresc o căciulă şi un pulovăr. În rest, tot ceea ce îmi doresc, am deja. Pe fetiţa mea şi pe minunata mea soţie, pe care îmi doresc să le ştiu sănătoase şi voinice, ca până acum";

